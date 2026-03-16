«Войне на Ближнем Востоке нельзя позволить стать выгодой для Путина»: Стармер анонсировал встречу с Зеленским

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что "скоро" встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским, отметив, что "нельзя позволить, чтобы война в Персидском заливе превратилась в неожиданную выгоду для путина", о чем заявил на пресс-конференции 16 апреля, пишет УНН.

"Я (...) скоро встречусь с президентом Зеленским, потому что жизненно важно, чтобы мы продолжали сосредотачиваться на поддержке Украины. Мы не можем позволить, чтобы война в Персидском заливе превратилась в неожиданную выгоду для путина", - заявил Стармер.

Это произошло после того, как на прошлой неделе США ослабили санкции, запрещающие странам покупать российскую нефть как "краткосрочную меру" на фоне роста расходов, вызванных войной на Ближнем Востоке.

