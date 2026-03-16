"Війні на Близькому Сході не можна дозволити стати вигодою для путіна": Стармер анонсував зустріч із Зеленським

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що "скоро" зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським, відзначивши, що "не можна дозволити, щоб війна в Перській затоці перетворилася на несподівану вигоду для путіна", про що заявив на пресконференції 16 квітня, пише УНН.

Деталі

"Я (...) скоро зустрінуся з президентом Зеленським, тому що життєво важливо, щоб ми продовжували зосереджуватися на підтримці України. Ми не можемо дозволити, щоб війна в Перській затоці перетворилася на несподівану вигоду для путіна", - заявив Стармер.

Це сталося після того, як минулого тижня США послабили санкції, що забороняють країнам купувати російську нафту як "короткостроковий захід" на тлі зростання витрат, спричинених війною на Близькому Сході.

