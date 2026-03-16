Зеленський у середу відвідає Іспанію
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський у середу, 18-го числа, відвідає Іспанію та зустрінеться з главою уряду Педро Санчесом у палаці Монклоа
Зазначається, що це буде четвертий візит Зеленського до Іспанії з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.
Президент Володимир Зеленський повідомив про зустріч з українськими військовими, які проходять навчання у Європейському тренувальному центрі підготовки пілотів F-16 у Румунії.