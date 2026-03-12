Зеленський відвідав українських пілотів F-16 у Румунії

Президент Володимир Зеленський повідомив про зустріч з українськими військовими, які проходять навчання у Європейському тренувальному центрі підготовки пілотів F-16 у Румунії. Про це він написав у своєму Телеграм-каналі, повідомляє УНН.

Деталі

За словами президента, під час візиту він поспілкувався з військовими про навчання та умови підготовки.

Зустрівся з українськими військовими, які навчаються у Європейському тренувальному центрі з підготовки пілотів F-16 у Румунії. Поспілкувалися з воїнами про особливості та умови їхнього навчання. Обговорили виклики, які стоять перед нашими пілотами, і як держава може сприяти їх вирішенню – повідомив Зеленський.

Підготовка українських льотчиків

Президент зазначив, що у центрі українські пілоти проходять кілька етапів підготовки – від теоретичного навчання до тренувальних польотів.

У центрі наші хлопці проходять різні етапи тренування: теорію, реальні тренувальні вильоти – написав він.

Зеленський також нагадав, що перші українські пілоти розпочали підготовку у цьому центрі ще у 2024 році, і частина з них уже бере участь у бойових завданнях із відбиття російської агресії.

Подяка союзникам

Глава держави подякував партнерам за підтримку української авіації.

Дякую Румунії, інструкторам центру, всім, хто допомагає нам у захисті та протидії російському терору – зазначив він.

Президент також висловив вдячність США за можливість посилювати захист українського неба винищувачами F-16, а також Данії, Нідерландам і Норвегії, які передають ці літаки Україні.

