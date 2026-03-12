Зеленський обговорив із прем’єром Румунії оборонну допомогу, енергетику та пункти пропуску
Київ • УНН
Президент обговорив з Іліє Боложаном посилення оборони та спільну енергомережу. Сторони готують угоду про спільний контроль на державному кордоні.
Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з Прем’єр-міністром Румунії Іліє Боложаном обговорив питання оборонної підтримки, енергетичної співпраці та розвиток прикордонної інфраструктури. Про це глава держави повідомив у своєму зверненні, передає УНН.
Деталі
Президент подякував Румунії за військову допомогу та участь у міжнародних програмах підтримки України.
Під час зустрічі з Прем’єр-міністром Румунії Іліє Боложаном обговорили оборонну підтримку. Дякую Румунії за військову допомогу та внески в програму PURL. Посилення ППО – це пріоритет для України
Окрему увагу сторони приділили співпраці у сфері енергетики. За словами президента, розвиток спільної енергетичної мережі може допомогти Україні в умовах постійних атак росії на енергетичну інфраструктуру.
Важливо розбудовувати енергетичну мережу між нашими країнами, яка допомагатиме Україні в умовах дефіциту через постійні російські удари по нашій енергетиці, а також і Румунії – тоді, коли ми матимемо профіцит і зможемо експортувати електроенергію
Крім того, під час переговорів обговорювалося питання розвитку прикордонної інфраструктури.
Окрема увага – питанню розширення пунктів пропуску на кордоні України та Румунії. Обговорили роботу над міжурядовою угодою про спільний контроль на пунктах пропуску українсько-румунського кордону
Президент також подякував прем’єр-міністру Румунії за підтримку України.
"Дякую Іліє Боложану за зустріч і підтримку України", – додав він.
Румунія та Україна будують дві нові лінії електропередачі для енергобезпеки12.03.26, 16:55 • 12155 переглядiв