Зеленский обсудил с премьером Румынии оборонную помощь, энергетику и пункты пропуска

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Румынии Илие Боложаном обсудил вопросы оборонной поддержки, энергетического сотрудничества и развития приграничной инфраструктуры. Об этом глава государства сообщил в своем обращении, передает УНН.

Детали

Президент поблагодарил Румынию за военную помощь и участие в международных программах поддержки Украины.

Во время встречи с премьер-министром Румынии Илие Боложаном обсудили оборонную поддержку. Благодарю Румынию за военную помощь и взносы в программу PURL. Усиление ПВО – это приоритет для Украины - написал Зеленский.

Отдельное внимание стороны уделили сотрудничеству в сфере энергетики. По словам президента, развитие совместной энергетической сети может помочь Украине в условиях постоянных атак россии на энергетическую инфраструктуру.

Важно развивать энергетическую сеть между нашими странами, которая будет помогать Украине в условиях дефицита из-за постоянных российских ударов по нашей энергетике, а также и Румынии – тогда, когда мы будем иметь профицит и сможем экспортировать электроэнергию - отметил глава государства.

Кроме того, во время переговоров обсуждался вопрос развития приграничной инфраструктуры.

Отдельное внимание – вопросу расширения пунктов пропуска на границе Украины и Румынии. Обсудили работу над межправительственным соглашением о совместном контроле на пунктах пропуска украинско-румынской границы - сообщил Зеленский.

Президент также поблагодарил премьер-министра Румынии за поддержку Украины.

"Благодарю Илие Боложана за встречу и поддержку Украины", – добавил он.

Румыния и Украина строят две новые линии электропередачи для энергобезопасности