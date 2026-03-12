$43.980.1150.930.10
Эксклюзив
21:38 • 984 просмотра
Известный украинский певец эксклюзивно рассказал, сколько тратит на жизнь ежемесячно
Эксклюзив
12 марта, 16:05 • 12202 просмотра
В Украине введут День румынского языка, его будут отмечать 31 августа
12 марта, 15:30 • 21611 просмотра
Кабмин выплатит по 1500 гривен миллионам украинцев и введет кешбэк на горючее
Эксклюзив
12 марта, 15:26 • 24922 просмотра
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
12 марта, 14:55 • 16746 просмотра
Румыния и Украина строят две новые линии электропередачи для энергобезопасности
12 марта, 14:27 • 16378 просмотра
Украина и Румыния будут совместно производить дроны – Никушор Дан
Эксклюзив
12 марта, 13:11 • 13875 просмотра
Где собаки чаще всего подхватывают паразитов и как их защитить - комментарий ветеринара
Эксклюзив
12 марта, 11:13 • 22394 просмотра
Юрист призвал пересмотреть правила доступа компаний к спецрежиму Defence City
Эксклюзив
12 марта, 09:02 • 39436 просмотра
СБУ поразила один из крупнейших нефтяных узлов на юге рф - НПС "тихорецк"Video
Эксклюзив
12 марта, 07:14 • 49377 просмотра
Украинцы отменяют запланированные поездки - куда еще можно поехать в отпуск
Зеленский посетил украинских пилотов F-16 в Румынии

Киев • УНН

 • 170 просмотра

Президент встретился с военными в центре подготовки F-16 для обсуждения этапов обучения. Часть пилотов уже выполняет боевые задачи против агрессора.

Зеленский посетил украинских пилотов F-16 в Румынии

Президент Владимир Зеленский сообщил о встрече с украинскими военными, проходящими обучение в Европейском тренировочном центре подготовки пилотов F-16 в Румынии. Об этом он написал в своем Телеграм-канале, сообщает УНН.

Детали

По словам президента, во время визита он пообщался с военными об обучении и условиях подготовки.

Встретился с украинскими военными, которые обучаются в Европейском тренировочном центре по подготовке пилотов F-16 в Румынии. Пообщались с воинами об особенностях и условиях их обучения. Обсудили вызовы, которые стоят перед нашими пилотами, и как государство может способствовать их решению

– сообщил Зеленский.

Подготовка украинских летчиков

Президент отметил, что в центре украинские пилоты проходят несколько этапов подготовки – от теоретического обучения до тренировочных полетов.

В центре наши ребята проходят разные этапы тренировки: теорию, реальные тренировочные вылеты

– написал он.

Зеленский также напомнил, что первые украинские пилоты начали подготовку в этом центре еще в 2024 году, и часть из них уже участвует в боевых задачах по отражению российской агрессии.

Благодарность союзникам

Глава государства поблагодарил партнеров за поддержку украинской авиации.

Спасибо Румынии, инструкторам центра, всем, кто помогает нам в защите и противодействии российскому террору

– отметил он.

Президент также выразил благодарность США за возможность усиливать защиту украинского неба истребителями F-16, а также Дании, Нидерландам и Норвегии, которые передают эти самолеты Украине.

Степан Гафтко

