Зеленский посетил украинских пилотов F-16 в Румынии
Киев • УНН
Президент встретился с военными в центре подготовки F-16 для обсуждения этапов обучения. Часть пилотов уже выполняет боевые задачи против агрессора.
Президент Владимир Зеленский сообщил о встрече с украинскими военными, проходящими обучение в Европейском тренировочном центре подготовки пилотов F-16 в Румынии. Об этом он написал в своем Телеграм-канале, сообщает УНН.
Детали
По словам президента, во время визита он пообщался с военными об обучении и условиях подготовки.
Встретился с украинскими военными, которые обучаются в Европейском тренировочном центре по подготовке пилотов F-16 в Румынии. Пообщались с воинами об особенностях и условиях их обучения. Обсудили вызовы, которые стоят перед нашими пилотами, и как государство может способствовать их решению
Подготовка украинских летчиков
Президент отметил, что в центре украинские пилоты проходят несколько этапов подготовки – от теоретического обучения до тренировочных полетов.
В центре наши ребята проходят разные этапы тренировки: теорию, реальные тренировочные вылеты
Зеленский также напомнил, что первые украинские пилоты начали подготовку в этом центре еще в 2024 году, и часть из них уже участвует в боевых задачах по отражению российской агрессии.
Благодарность союзникам
Глава государства поблагодарил партнеров за поддержку украинской авиации.
Спасибо Румынии, инструкторам центра, всем, кто помогает нам в защите и противодействии российскому террору
Президент также выразил благодарность США за возможность усиливать защиту украинского неба истребителями F-16, а также Дании, Нидерландам и Норвегии, которые передают эти самолеты Украине.
