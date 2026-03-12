Зеленский посетил украинских пилотов F-16 в Румынии

Президент Владимир Зеленский сообщил о встрече с украинскими военными, проходящими обучение в Европейском тренировочном центре подготовки пилотов F-16 в Румынии. Об этом он написал в своем Телеграм-канале, сообщает УНН.

Детали

По словам президента, во время визита он пообщался с военными об обучении и условиях подготовки.

Встретился с украинскими военными, которые обучаются в Европейском тренировочном центре по подготовке пилотов F-16 в Румынии. Пообщались с воинами об особенностях и условиях их обучения. Обсудили вызовы, которые стоят перед нашими пилотами, и как государство может способствовать их решению – сообщил Зеленский.

Подготовка украинских летчиков

Президент отметил, что в центре украинские пилоты проходят несколько этапов подготовки – от теоретического обучения до тренировочных полетов.

В центре наши ребята проходят разные этапы тренировки: теорию, реальные тренировочные вылеты – написал он.

Зеленский также напомнил, что первые украинские пилоты начали подготовку в этом центре еще в 2024 году, и часть из них уже участвует в боевых задачах по отражению российской агрессии.

Благодарность союзникам

Глава государства поблагодарил партнеров за поддержку украинской авиации.

Спасибо Румынии, инструкторам центра, всем, кто помогает нам в защите и противодействии российскому террору – отметил он.

Президент также выразил благодарность США за возможность усиливать защиту украинского неба истребителями F-16, а также Дании, Нидерландам и Норвегии, которые передают эти самолеты Украине.

