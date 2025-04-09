F-16 Fighting Falcon

Украинские представители обсудили с премьер-министром Бельгии вопросы поддержки инициативы по возвращению детей, депортированных рф. Бельгия может создать центр поддержки детей и семей.
Премьер Бельгии объявил о пакете помощи Украине в 1 млрд евро на 2025 год и по 1 млрд ежегодно на оборонные нужды. Также, Бельгия передаст Украине 2 F-16 в 2024 и 2 в 2025.
Бельгия предоставит Украине два F-16 в 2024 году в качестве запчастей, и еще два самолета в 2025 году. Передача состоится после получения Бельгией F-35.
Премьер-министр Бельгии и министр обороны посетят Киев, чтобы выразить поддержку украинцам.
Филиппины и США начали совместные военные учения "Cope Thunder", которые продлятся 12 дней. Цель учений – повышение боеготовности и совершенствование совместных миссий в условиях угрозы Китая.
Генерал Каволи заявил о подготовке новой партии F-16 для Украины и расширении обучения пилотов. Украинские силы уже используют F-16 для защиты неба.
Президент Украины объявил о кадровых перестановках в военной авиации. Новые назначения должны усилить обороноспособность и улучшить авиационный компонент Сил обороны.
Появится новая вертикаль для развития авиации в Минобороны и Генштабе ВСУ. Умеров уже назначил людей, которые будут курировать это направление, и сформировал представление в Кабмин.
По словам пилота F-16, почти не существует точек, которые они не могут прикрыть. Каждая ракета попадает в цель благодаря тщательной подготовке и работе подразделений разведки и ИТ.
Воздушные силы призывают не публиковать видео с пролетами авиации. Даже короткие записи могут стать разведданными для врага и раскрыть позиции пилотов.
В Минобороны Швеции заявили, что передача самолетов ASC890 Украине происходит без задержек, но сроки зависят от готовности F-16. Швеция также помогает обучать украинских пилотов.
Владимир Зеленский обсудил с Кронпринцем Гоконом и Кронпринцессой Метте-Марит усиление культурных связей и поддержку Grain from Ukraine. Украина ценит оборонную и гуманитарную поддержку Норвегии.
В Осло началась встреча Зеленского и Стере. Они обсудят гарантии безопасности, поставки F-16, артиллерии, инвестиции в производство оружия и совместный европейский план.
Владимир Зеленский сообщил о прибытии в Украину новых истребителей F-16 от партнеров. Президент также опроверг информацию о сбитии истребителя над Сумщиной.
Российские z-блогеры распространили фейк о сбитии украинского F-16 над Сумщиной. Юрий Игнат опроверг эту информацию, отметив, что пилоты успешно работают по позициям оккупантов.
Минобороны рассказало о БпАК Raybird (ACS-3), который преодолевает РЭБ и ПВО, осуществляет разведку с высоты 5. 5 км. Он может находиться в небе до 28 часов, преодолевая до 2500 км.
Президент Турции работает над организацией встречи с Трампом в Вашингтоне для укрепления стратегического партнерства. Эрдоган призвал отменить санкции и возобновить сотрудничество по F-35 и F-16.
Алексей Месь, позывной "Мунфиш", погиб 26 августа 2024 года, отражая массированный авиационный удар врага. Он был одним из первых пилотов F-16 и уничтожил три ракеты и БПЛА.
Министр иностранных дел Португалии заявил о намерении расширить поддержку Украины, координируясь с ЕС и НАТО. Страна готова увеличить помощь в различных направлениях, включая программу F-16.
Министр обороны Португалии заявил об отказе от американских F-35 из-за непредсказуемости политики США в НАТО. Существуют опасения относительно ограничений на использование и обслуживание самолетов.
Россия осуществила массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины, выпустив 70 ракет и 200 дронов. Впервые в защите украинского неба приняли участие F-16 и французские Mirage-2000. Зеленский подчеркнул, что для мира необходимо заставить Россию прекратить удары по гражданским объектам.
Россия атаковала Украину 261 воздушной целью, включая ракеты и дроны. Силы ПВО сбили 134 цели, впервые в отражении атаки приняли участие французские Mirage-2000 вместе с F-16.
Президент Украины сообщил о новых пакетах помощи от Британии, Норвегии, Испании и других стран на миллиарды долларов. Балтийские и Нордические страны обеспечат оснащение и тренировку подразделений размером в бригаду.
Канада объявила о новом пакете военной помощи для Украины, который включает 25 боевых машин пехоты LAV 3. Также будут переданы системы посадки и 4 тренажера для F-16, боеприпасы и медицинское оборудование.
С начала суток произошло 107 боевых столкновений между ВСУ и российскими войсками. Больше всего атак зафиксировано на Покровском направлении, где враг потерял 265 оккупантов и значительное количество техники.
Президент Украины обсудил военную поддержку и сотрудничество с премьер-министрами Нидерландов, Албании, Великобритании и Греции. Среди ключевых тем - поставки F-16, гарантии безопасности и совместные европейские инициативы.
Президент Украины провел важный разговор с премьер-министром Нидерландов о справедливом окончании войны и единстве в Европе. Стороны обсудили военную поддержку и ожидания относительно продолжения поставок F-16 в этом году.
Бельгия отложила передачу первых из 30 истребителей F-16 Украине до конца года из-за задержки поставок F-35 из США. Поставки будут осуществляться постепенно в течение 3-4 лет.
Тайвань рассматривает возможность приобретения у США оружия на сумму от 7 до 10 млрд долларов. В пакет должны войти крылатые ракеты для береговой обороны, HIMARS и другое высокоточное вооружение.
Le Monde сообщает о возможной передаче 32 истребителей F-16 Block 30 из Греции в Украину, хотя греческие источники это отрицают. Параллельно в Британии продолжается ускоренная подготовка украинских пилотов для F-16.