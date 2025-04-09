F-16 Fighting Falcon

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 29456 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинские представители обсудили с премьер-министром Бельгии вопросы поддержки инициативы по возвращению детей, депортированных рф. Бельгия может создать центр поддержки детей и семей.

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Бельгия объявила о миллиарде евро помощи Украине в 2025 году и ежегодно на оборону

Премьер Бельгии объявил о пакете помощи Украине в 1 млрд евро на 2025 год и по 1 млрд ежегодно на оборонные нужды. Также, Бельгия передаст Украине 2 F-16 в 2024 и 2 в 2025.

Война • 8 апреля, 13:02 • 8482 просмотра

Бельгия передаст Украине 4 истребителя F-16 в течение двух лет

Бельгия предоставит Украине два F-16 в 2024 году в качестве запчастей, и еще два самолета в 2025 году. Передача состоится после получения Бельгией F-35.

Война • 8 апреля, 12:54 • 8272 просмотра

Премьер Бельгии и министр обороны отправляются в Украину с визитом солидарности

Премьер-министр Бельгии и министр обороны посетят Киев, чтобы выразить поддержку украинцам.

Новости Мира • 7 апреля, 19:16 • 9509 просмотра

США и Филиппины проводят учения "Cope Thunder" на фоне угрозы со стороны Китая

Филиппины и США начали совместные военные учения "Cope Thunder", которые продлятся 12 дней. Цель учений – повышение боеготовности и совершенствование совместных миссий в условиях угрозы Китая.

Новости Мира • 7 апреля, 13:37 • 8258 просмотра

F-16 для Украины: генерал США анонсировал новые поставки истребителей

Генерал Каволи заявил о подготовке новой партии F-16 для Украины и расширении обучения пилотов. Украинские силы уже используют F-16 для защиты неба.

Война • 4 апреля, 08:18 • 172309 просмотра

Зеленский о новых назначениях в Генштабе и Воздушных силах: “Определены четкие сроки, когда новая управленческая структура должна дать больше результатов”

Президент Украины объявил о кадровых перестановках в военной авиации. Новые назначения должны усилить обороноспособность и улучшить авиационный компонент Сил обороны.

Война • 28 марта, 21:55 • 19796 просмотра

Минобороны и Генштаб создают отдельную вертикаль для развития авиации – Умеров

Появится новая вертикаль для развития авиации в Минобороны и Генштабе ВСУ. Умеров уже назначил людей, которые будут курировать это направление, и сформировал представление в Кабмин.

Война • 28 марта, 17:53 • 39009 просмотра

"Постоянно работаем над повышением своего уровня": пилот F-16 дал интервью YouTube-каналу ВС

По словам пилота F-16, почти не существует точек, которые они не могут прикрыть. Каждая ракета попадает в цель благодаря тщательной подготовке и работе подразделений разведки и ИТ.

Война • 27 марта, 01:30 • 30594 просмотра

Не помогайте врагу охотиться на пилотов: Воздушные силы обратились к украинцам

Воздушные силы призывают не публиковать видео с пролетами авиации. Даже короткие записи могут стать разведданными для врага и раскрыть позиции пилотов.

Война • 21 марта, 18:15 • 34937 просмотра

Швеция сообщила, когда Украина получит самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления

В Минобороны Швеции заявили, что передача самолетов ASC890 Украине происходит без задержек, но сроки зависят от готовности F-16. Швеция также помогает обучать украинских пилотов.

Война • 21 марта, 16:36 • 42813 просмотра

Зеленский побывал на аудиенции у Кронпринца-регента Норвегии: детали переговоров

Владимир Зеленский обсудил с Кронпринцем Гоконом и Кронпринцессой Метте-Марит усиление культурных связей и поддержку Grain from Ukraine. Украина ценит оборонную и гуманитарную поддержку Норвегии.

политика • 20 марта, 18:37 • 14866 просмотра

Зеленский встретился с премьером Норвегии: будут говорить о F-16, безопасности и дипломатии с США

В Осло началась встреча Зеленского и Стере. Они обсудят гарантии безопасности, поставки F-16, артиллерии, инвестиции в производство оружия и совместный европейский план.

Война • 20 марта, 13:40 • 11544 просмотра

Украина получила новые F-16 - Зеленский

Владимир Зеленский сообщил о прибытии в Украину новых истребителей F-16 от партнеров. Президент также опроверг информацию о сбитии истребителя над Сумщиной.

Война • 19 марта, 21:53 • 19125 просмотра

россияне заявляют о сбитии украинского F-16: в Воздушных силах опровергли

Российские z-блогеры распространили фейк о сбитии украинского F-16 над Сумщиной. Юрий Игнат опроверг эту информацию, отметив, что пилоты успешно работают по позициям оккупантов.

Война • 19 марта, 19:58 • 17336 просмотра

Обойдет вражеские РЭБ и выполнит сверхсложные задачи: об уникальном беспилотнике Raybird рассказали в Минобороны

Минобороны рассказало о БпАК Raybird (ACS-3), который преодолевает РЭБ и ПВО, осуществляет разведку с высоты 5. 5 км. Он может находиться в небе до 28 часов, преодолевая до 2500 км.

Технологии • 19 марта, 10:24 • 30309 просмотра

Эрдоган стремится к встрече с Трампом в Белом доме в конце апреля - Bloomberg

Президент Турции работает над организацией встречи с Трампом в Вашингтоне для укрепления стратегического партнерства. Эрдоган призвал отменить санкции и возобновить сотрудничество по F-35 и F-16.

Новости Мира • 18 марта, 07:59 • 11425 просмотра

Президент присвоил звание Героя Украины летчику Алексею "Moonfish" Месю

Алексей Месь, позывной "Мунфиш", погиб 26 августа 2024 года, отражая массированный авиационный удар врага. Он был одним из первых пилотов F-16 и уничтожил три ракеты и БПЛА.

Война • 17 марта, 09:18 • 64712 просмотра

Португалия рассматривает возможность расширения помощи Украине в рамках ЕС и НАТО

Министр иностранных дел Португалии заявил о намерении расширить поддержку Украины, координируясь с ЕС и НАТО. Страна готова увеличить помощь в различных направлениях, включая программу F-16.

политика • 14 марта, 11:56 • 11846 просмотра

Португалия отказалась от американских истребителей F-35

Министр обороны Португалии заявил об отказе от американских F-35 из-за непредсказуемости политики США в НАТО. Существуют опасения относительно ограничений на использование и обслуживание самолетов.

Новости Мира • 14 марта, 08:45 • 14865 просмотра

Зеленский отреагировал на ночную атаку рф на энергетику: первыми шагами к миру нужно заставить россию прекратить такие удары

Россия осуществила массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины, выпустив 70 ракет и 200 дронов. Впервые в защите украинского неба приняли участие F-16 и французские Mirage-2000. Зеленский подчеркнул, что для мира необходимо заставить Россию прекратить удары по гражданским объектам.

Война • 7 марта, 10:09 • 15980 просмотра

Над Украиной сбито 34 из 67 ракет и 100 из 194 дронов, запущенных рф: F-16 и Mirage-2000 впервые вместе защищали украинское небо

Россия атаковала Украину 261 воздушной целью, включая ракеты и дроны. Силы ПВО сбили 134 цели, впервые в отражении атаки приняли участие французские Mirage-2000 вместе с F-16.

Война • 7 марта, 08:29 • 15527 просмотра

Готовятся встречи, соглашения, переговоры с партнерами: Зеленский рассказал, над чем работает украинская команда

Президент Украины сообщил о новых пакетах помощи от Британии, Норвегии, Испании и других стран на миллиарды долларов. Балтийские и Нордические страны обеспечат оснащение и тренировку подразделений размером в бригаду.

Война • 25 февраля, 19:35 • 27086 просмотра

Канада передасть Украине еще 25 машин LAV и тренажеры для F-16: что еще в новом пакете

Канада объявила о новом пакете военной помощи для Украины, который включает 25 боевых машин пехоты LAV 3. Также будут переданы системы посадки и 4 тренажера для F-16, боеприпасы и медицинское оборудование.

политика • 24 февраля, 10:17 • 19577 просмотра

С начала суток на фронте произошло 107 боев: оккупанты пытаются атаковать на 11 направлениях

С начала суток произошло 107 боевых столкновений между ВСУ и российскими войсками. Больше всего атак зафиксировано на Покровском направлении, где враг потерял 265 оккупантов и значительное количество техники.

Война • 22 февраля, 20:33 • 31412 просмотра

Зеленский провел телефонные разговоры с четырьмя европейскими лидерами. В ОП сообщили детали

Президент Украины обсудил военную поддержку и сотрудничество с премьер-министрами Нидерландов, Албании, Великобритании и Греции. Среди ключевых тем - поставки F-16, гарантии безопасности и совместные европейские инициативы.

политика • 22 февраля, 17:43 • 41581 просмотра

Украина ожидает в этом году продолжения поставок F-16 - Зеленский

Президент Украины провел важный разговор с премьер-министром Нидерландов о справедливом окончании войны и единстве в Европе. Стороны обсудили военную поддержку и ожидания относительно продолжения поставок F-16 в этом году.

Война • 22 февраля, 15:18 • 31307 просмотра

Бельгия отложила передачу Украине 30 истребителей F-16

Бельгия отложила передачу первых из 30 истребителей F-16 Украине до конца года из-за задержки поставок F-35 из США. Поставки будут осуществляться постепенно в течение 3-4 лет.

Война • 21 февраля, 11:35 • 104571 просмотра

Тайвань договаривается о многомиллиардном оборонном контракте с США

Тайвань рассматривает возможность приобретения у США оружия на сумму от 7 до 10 млрд долларов. В пакет должны войти крылатые ракеты для береговой обороны, HIMARS и другое высокоточное вооружение.

Новости Мира • 18 февраля, 03:38 • 31206 просмотра

Греческие истребители в Украине: Le Monde пишет о вероятности поставок F-16 Block 30, военные источники опровергают

Le Monde сообщает о возможной передаче 32 истребителей F-16 Block 30 из Греции в Украину, хотя греческие источники это отрицают. Параллельно в Британии продолжается ускоренная подготовка украинских пилотов для F-16.

политика • 17 февраля, 15:14 • 106732 просмотра