F-16 Fighting Falcon

Канада передасть Украине еще 25 машин LAV и тренажеры для F-16: что еще в новом пакете

Канада объявила о новом пакете военной помощи для Украины, который включает 25 боевых машин пехоты LAV 3. Также будут переданы системы посадки и 4 тренажера для F-16, боеприпасы и медицинское оборудование.