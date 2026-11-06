Зеленский анонсировал дополнительные поставки боеприпасов для F-16 и намекнул на договорённости
Киев • УНН
Зеленский заявил о договорённостях с партнёрами по поводу дополнительных боеприпасов для F-16. Авиацию применяют против «шахедов».
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке дополнительной поставки боеприпасов для F-16 — «уже есть соответствующие договорённости с партнёрами», передаёт УНН.
Подробности
Зеленский сообщил, что во время селекторного совещания были доклады Главнокомандующего ВСУ и Воздушных сил о применении для сбития «шахедов» боевой авиации, групп прикрытия объектов энергетики, инфраструктуры и о применении мобильных огневых групп.
Готовим дополнительную поставку боеприпасов для F-16: уже есть соответствующие договорённости с нашими партнёрами. Есть отдельные поручения Премьер-министру Украины по коммуникации со странами-соседями и работе экспортных линий солидарности