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Зеленський анонсував додаткове постачання амуніції для F-16 і натякнув на домовленості

Київ • УНН

 • 282 перегляди

Зеленський заявив про домовленості з партнерами щодо додаткової амуніції для F-16. Авіацію застосовують проти «шахедів».

Зеленський анонсував додаткове постачання амуніції для F-16 і натякнув на домовленості

Президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку додаткового постачання амуніції для F-16 - "є вже відповідні домовленості з  партнерами", передає УНН.

Деталі

Зеленський повідомив, що під час селектора була доповідь Головнокомандувача ЗСУ та Повітряних Сил про застосування для збиття "шахедів" бойової авіації, груп прикриття обʼєктів енергетики, інфраструктури та про застосування мобільних вогневих груп.

Готуємо додаткове постачання амуніції для F-16: є вже відповідні домовленості з нашими партнерами. Є окремі доручення Премʼєр-міністру України по комунікації з країнами-сусідами та роботі експортних ліній солідарності 

- резюмував Глава держави.

Антоніна Туманова

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