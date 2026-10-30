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Рассчитываем, что в ноябре сможем перейти к форматам, которые давно обсуждаются - Зеленский

Киев • УНН

 • 146 просмотра

Владимир Зеленский анонсировал важные переговоры в Турции и ожидает согласования дипломатических форматов в ноябре. 31 октября он посетит страну.

Рассчитываем, что в ноябре сможем перейти к форматам, которые давно обсуждаются - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал "важные переговоры" в Турции, отметив, что Украина рассчитывает, что в ноябре удастся выйти на форматы, которые так долго обсуждаются. Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении, передает УНН.

Детали

Продолжаем работать со всеми партнерами по вопросам ПВО и боеприпасов для F-16. Мы готовим новые решения в ближайшее время. Состоятся важные переговоры в Турции. И также работаем над тем, чтобы все имеющиеся дипломатические перспективы были реализованы. Мы рассчитываем, что в ноябре сможем выйти на форматы, которые так долго обсуждаются

- сказал Зеленский. 

Напомним

Президент Украины Зеленский завтра, 31 октября, совершит рабочий визит в Турцию по приглашению президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

Павел Башинский

ОбществоПолитика
Реджеп Тайип Эрдоган
Турция
Владимир Зеленский
Украина
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