Рассчитываем, что в ноябре сможем перейти к форматам, которые давно обсуждаются - Зеленский
Киев • УНН
Владимир Зеленский анонсировал важные переговоры в Турции и ожидает согласования дипломатических форматов в ноябре. 31 октября он посетит страну.
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал "важные переговоры" в Турции, отметив, что Украина рассчитывает, что в ноябре удастся выйти на форматы, которые так долго обсуждаются. Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении, передает УНН.
Детали
Продолжаем работать со всеми партнерами по вопросам ПВО и боеприпасов для F-16. Мы готовим новые решения в ближайшее время. Состоятся важные переговоры в Турции. И также работаем над тем, чтобы все имеющиеся дипломатические перспективы были реализованы. Мы рассчитываем, что в ноябре сможем выйти на форматы, которые так долго обсуждаются
Напомним
Президент Украины Зеленский завтра, 31 октября, совершит рабочий визит в Турцию по приглашению президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.