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Розраховуємо, що в листопаді зможемо вийти на формати, які довго обговорюються – Зеленський

Київ • УНН

 • 138 перегляди

Володимир Зеленський анонсував важливі переговори в Туреччині та очікує на узгодження дипломатичних форматів у листопаді. 31 жовтня він відвідає країну.

Розраховуємо, що в листопаді зможемо вийти на формати, які довго обговорюються – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський анонсував "важливі перемовини" в Туреччині, зазначивши, що Україна розраховує, що у листопаді можна буде вийти на формати, які так довго обговорюються. Про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні, передає УНН.

Деталі

Продовжуємо працювати з усіма партнерами щодо ППО та амуніції для F-16. Ми готуємо нові рішення найближчим часом. Будуть важливі перемовини в Туреччині. І також працюємо, щоб усі дипломатичні перспективи, які є, були реалізовані. Ми розраховуємо, що в листопаді ми зможемо вийти на формати, які так довго обговорюються

- сказав Зеленський. 

Нагадаємо

Президент України Зеленський завтра, 31 жовтня, здійснить робочий візит до Туреччини на запрошення президента країни Реджепа Таїпа Ердогана.

Павло Башинський

СуспільствоПолітика
Реджеп Тайїп Ердоган
Туреччина
Володимир Зеленський
Україна
F-16 Fighting Falcon