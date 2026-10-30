Розраховуємо, що в листопаді зможемо вийти на формати, які довго обговорюються – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський анонсував "важливі перемовини" в Туреччині, зазначивши, що Україна розраховує, що у листопаді можна буде вийти на формати, які так довго обговорюються. Про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні, передає УНН.

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Продовжуємо працювати з усіма партнерами щодо ППО та амуніції для F-16. Ми готуємо нові рішення найближчим часом. Будуть важливі перемовини в Туреччині. І також працюємо, щоб усі дипломатичні перспективи, які є, були реалізовані. Ми розраховуємо, що в листопаді ми зможемо вийти на формати, які так довго обговорюються - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Зеленський завтра, 31 жовтня, здійснить робочий візит до Туреччини на запрошення президента країни Реджепа Таїпа Ердогана.