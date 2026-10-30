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Зеленський 31 жовтня відвідає Туреччину - офіс Ердогана

Київ • УНН

 • 98 перегляди

Під час візиту до Стамбула Зеленський і Ердоган обговорять співпрацю, війну росії проти України та безпеку в Чорному морі.

Зеленський 31 жовтня відвідає Туреччину - офіс Ердогана

Президент України Зеленський завтра, 31 жовтня, здійснить робочий візит до Туреччини на запрошення президента країни Реджепа Таїпа Ердогана. Про це повідомив директор з питань зв'язків з громадськістю турецького президента Бурханеттін Дюран, пише УНН з посиланням на Anadolu.

Деталі

"На запрошення нашого президента, пана Реджепа Таїпа Ердогана, Президент України Володимир Зеленський 31 жовтня 2026 року здійснить робочий візит до нашої країни", - повідомив Дюран заявив наступне у своєму дописі у NSosyal.

За його даними, "під час зустрічей, що відбудуться у Стамбулі, будуть обговорені кроки, які можна зробити для подальшого розвитку двосторонньої співпраці між Туреччиною та Україною, а також регіональні та міжнародні події, включаючи війну між росією та Україною та безпекову ситуацію в Чорному морі".

Туреччина готова сприяти дипломатичному врегулюванню війни в Україні – Ердоган поговорив із Трампом29.10.26, 06:17 • 27846 переглядiв

Юлія Шрамко

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Війна в Україні
Чорне море
Стамбул
Туреччина
Володимир Зеленський
Україна