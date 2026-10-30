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Зеленский 31 октября посетит Турцию - офис Эрдогана

Киев • УНН

 • 12269 просмотра

Во время визита в Стамбул Зеленский и Эрдоган обсудят сотрудничество, войну россии против Украины и безопасность в Чёрном море.

Зеленский 31 октября посетит Турцию - офис Эрдогана

Президент Украины Зеленский завтра, 31 октября, совершит рабочий визит в Турцию по приглашению президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщил директор по связям с общественностью турецкого президента Бурханеттин Дуран, пишет УНН со ссылкой на Anadolu.

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"По приглашению нашего президента, господина Реджепа Тайипа Эрдогана, Президент Украины Владимир Зеленский 31 октября 2026 года совершит рабочий визит в нашу страну", — сообщил Дуран заявил следующее в своей публикации в NSosyal.

По его данным, "во время встреч, которые состоятся в Стамбуле, будут обсуждаться шаги, которые можно предпринять для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества между Турцией и Украиной, а также региональные и международные события, включая войну между россией и Украиной и ситуацию с безопасностью в Черном море".

Турция готова содействовать дипломатическому урегулированию войны в Украине — Эрдоган поговорил с Трампом29.10.26, 06:17 • 27937 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Черное море
Стамбул
Турция
Владимир Зеленский
Украина