Туреччина готова сприяти дипломатичному врегулюванню війни в Україні – Ердоган поговорив із Трампом

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час телефонної розмови з американським лідером Дональдом Трампом заявив про готовність Анкари сприяти відновленню дипломатичного процесу між Україною та Росією для завершення війни. Про це повідомила адміністрація президента Туреччини на своїй сторінці в соцмережі Х, пише УНН.

Деталі

Ердоган наголосив, що Туреччина готова долучитися до міжнародних зусиль, спрямованих на відновлення переговорів між Києвом і москвою.

Туреччина готова зробити внесок у зусилля щодо відновлення дипломатичного процесу між Україною та росією та завершення війни дипломатичним шляхом – зазначив турецький президент.

Що ще обговорили Ердоган і Трамп

Під час телефонної розмови лідери також обговорили двосторонні відносини Туреччини та США, а також актуальні регіональні й міжнародні питання.

Туреччина пригрозила росії та Україні юридичними заходами за атаки на судна в Чорному морі

Ердоган заявив про намір продовжувати зміцнення турецько-американських відносин і розширювати співпрацю між країнами в усіх сферах.

Окрему увагу сторони приділили ситуації в Ормузькій протоці та Ємені. Турецький президент наголосив на необхідності дипломатичного вирішення регіональних проблем.

Зі свого боку Трамп привітав Ердогана та турецький народ із Днем Республіки, а також побажав успішного проведення майбутнього саміту Організації тюркських держав.

Туреччина та ООН готують нові переговори про перемир’я в Чорному морі - ЗМІ