$45.600.0650.850.10
ukenru
05:16 • 4 перегляди
Чергова неспокійна ніч у росії: де лунали вибухи та оголошували повітряну тривогу
04:17 • 5522 перегляди
Туреччина готова сприяти дипломатичному врегулюванню війни в Україні – Ердоган поговорив із Трампом
03:16 • 9932 перегляди
Українські військові отримали шестимісні багі ATC BOLT 1000 вартістю 625 тисяч гривень – у чому їхня перевага
02:15 • 10327 перегляди
Зеленський вперше допустив обговорення гарантій безпеки для росії після завершення війни – FT
01:37 • 9978 перегляди
Виробник ракет Ruta для ЗСУ домовився про співпрацю з Helsing, а спільний проєкт із Rheinmetall опинився під питанням
00:38 • 11605 перегляди
Невідомі від імені Умєрова намагаються отримати інформацію про міжнародні переговори України
23:55 • 11158 перегляди
Хакери зламали державні системи Молдови та викрали дані майже третини населення країни
28 жовтня, 23:16 • 11187 перегляди
Угода Трампа з путіним щодо постачання російського дизеля не допомогла знизити ціни на пальне у США – WSJ
28 жовтня, 22:37 • 11625 перегляди
путін назвав Ілона Маска "генієм" після його критики Зеленського та заявив про контакти з мільярдером
28 жовтня, 21:59 • 11133 перегляди
москву та підмосков'я масовано атакують дрони, в аеропортах обмежили польоти та розвернули літаки з Туреччини
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+7°
2.3м/с
64%
757мм
Популярнi новини
Атака рф на підприємство Рівненщини - одна людина загинулаPhoto28 жовтня, 19:39 • 3806 перегляди
Тейлор Свіфт розповіла, як відомий співак підкинув їй тисячі цвіркунів і зіпсував сон на кілька місяців28 жовтня, 22:05 • 7066 перегляди
Поліція завершила розслідування смерті Хайден Панеттьєрі та назвала офіційну причину28 жовтня, 23:05 • 6314 перегляди
36 країн офіційно підтвердили участь у Євробаченні-2027, серед них Україна, а Канада дебютує на конкурсі00:06 • 4816 перегляди
У Великій Британії створили першу розумну викрутку зі штучним інтелектом, яка сама підбирає насадкиVideo01:05 • 3522 перегляди
Публікації
Тарифи на воду перевірятимуть за новими правилами: чи зменшаться платіжки українців28 жовтня, 18:10 • 26527 перегляди
Закон про безпеку працівників на роботі потребує доопрацювання: у ФПУ пояснили, чому просять президента накласти вето
Ексклюзив
28 жовтня, 15:20 • 40438 перегляди
Заміна літніх шин на зимові: коли варто робити, та чи передбачені штрафи 28 жовтня, 13:32 • 33391 перегляди
82-га річниця вигнання нацистських окупантів з України: історія, ціна та сьогодення28 жовтня, 12:10 • 40144 перегляди
Стара авіація - нові можливості: в “МС АВІА-ГРЕЙД” пояснили роль модернізації гелікоптерів
Ексклюзив
28 жовтня, 08:35 • 60247 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джей Ді Венс
Александр Стубб
Меланія Трамп
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Туреччина
Іран
Реклама
УНН Lite
У Сахарі знайшли загадкову гробницю віком понад 4000 років із двома кам'яними "антенами"05:05 • 180 перегляди
Дженніфер Лоуренс зізналася, що таємно сперечається з незнайомцями у TikTok з анонімного акаунта04:06 • 842 перегляди
Демі Ловато розповіла, як відновила дружбу із Селеною Гомес після років віддалення03:07 • 1814 перегляди
В Італії представили унікальну Maserati GranTurismo з мідним кузовом і незвичайними дверима02:45 • 1692 перегляди
Кім Кардаш'ян розкрила останні слова батька перед смертю, який передбачив її майбутній успіх02:06 • 2412 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Starlink
Опалення
Золото

Туреччина готова сприяти дипломатичному врегулюванню війни в Україні – Ердоган поговорив із Трампом

Київ • УНН

 • 5528 перегляди

Ердоган повідомив Трампу про готовність Туреччини допомогти відновити переговори України та росії. Лідери також обговорили регіональні питання.

Туреччина готова сприяти дипломатичному врегулюванню війни в Україні – Ердоган поговорив із Трампом

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час телефонної розмови з американським лідером Дональдом Трампом заявив про готовність Анкари сприяти відновленню дипломатичного процесу між Україною та Росією для завершення війни. Про це повідомила адміністрація президента Туреччини на своїй сторінці в соцмережі Х, пише УНН.

Деталі

Ердоган наголосив, що Туреччина готова долучитися до міжнародних зусиль, спрямованих на відновлення переговорів між Києвом і москвою.

Туреччина готова зробити внесок у зусилля щодо відновлення дипломатичного процесу між Україною та росією та завершення війни дипломатичним шляхом

– зазначив турецький президент.

Що ще обговорили Ердоган і Трамп

Під час телефонної розмови лідери також обговорили двосторонні відносини Туреччини та США, а також актуальні регіональні й міжнародні питання.

Туреччина пригрозила росії та Україні юридичними заходами за атаки на судна в Чорному морі28.10.26, 19:16 • 4664 перегляди

Ердоган заявив про намір продовжувати зміцнення турецько-американських відносин і розширювати співпрацю між країнами в усіх сферах.

Окрему увагу сторони приділили ситуації в Ормузькій протоці та Ємені. Турецький президент наголосив на необхідності дипломатичного вирішення регіональних проблем.

Зі свого боку Трамп привітав Ердогана та турецький народ із Днем Республіки, а також побажав успішного проведення майбутнього саміту Організації тюркських держав.

Туреччина та ООН готують нові переговори про перемир’я в Чорному морі - ЗМІ01.10.26, 21:52 • 26521 перегляд

Степан Гафтко

Війна в УкраїніПолітикаСвіт
Вибори в США
Війна в Україні
Дональд Трамп
Туреччина
Сполучені Штати Америки
Україна
Ємен