Туреччина готова сприяти дипломатичному врегулюванню війни в Україні – Ердоган поговорив із Трампом
Київ • УНН
Ердоган повідомив Трампу про готовність Туреччини допомогти відновити переговори України та росії. Лідери також обговорили регіональні питання.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час телефонної розмови з американським лідером Дональдом Трампом заявив про готовність Анкари сприяти відновленню дипломатичного процесу між Україною та Росією для завершення війни. Про це повідомила адміністрація президента Туреччини на своїй сторінці в соцмережі Х, пише УНН.
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Ердоган наголосив, що Туреччина готова долучитися до міжнародних зусиль, спрямованих на відновлення переговорів між Києвом і москвою.
Туреччина готова зробити внесок у зусилля щодо відновлення дипломатичного процесу між Україною та росією та завершення війни дипломатичним шляхом
Що ще обговорили Ердоган і Трамп
Під час телефонної розмови лідери також обговорили двосторонні відносини Туреччини та США, а також актуальні регіональні й міжнародні питання.
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Ердоган заявив про намір продовжувати зміцнення турецько-американських відносин і розширювати співпрацю між країнами в усіх сферах.
Окрему увагу сторони приділили ситуації в Ормузькій протоці та Ємені. Турецький президент наголосив на необхідності дипломатичного вирішення регіональних проблем.
Зі свого боку Трамп привітав Ердогана та турецький народ із Днем Республіки, а також побажав успішного проведення майбутнього саміту Організації тюркських держав.
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