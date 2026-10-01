Туреччина та ООН готують нові переговори про перемир’я в Чорному морі - ЗМІ

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Туреччина та ООН ініціювали нові переговори з росією та Україною щодо припинення вогню в Чорному морі, намагаючись об’єднати розрізнені зусилля із захисту постачань зерна на тлі стрімкого зростання світових цін на продовольство, передає УНН із посиланням на Bloomberg.

За словами високопоставленого дипломата, зустрічі відбудуться на початку жовтня. Посередниками виступатимуть представники швейцарської неурядової організації "Центр гуманітарного діалогу" (Centre for Humanitarian Dialogue), додав дипломат, який говорив на умовах анонімності.

Видання зауважує, що ця ініціатива, що стартувала у вересні за підтримки інших світових держав, має на меті відтворити успіх зусиль 2022 року із забезпечення безпеки перевезень зерна Чорним морем. Після того, як та угода припинила дію через рік, країнам було важко узгодити спільні дії щодо припинення вогню.

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Переговори активізуються на тлі того, як росія та Україна — на частку яких припадає понад чверть світового експорту пшениці — посилюють взаємні атаки на портові об’єкти в Чорному морі, що в серпні призвело до зростання цін на ф’ючерси на пшеницю до трирічного максимуму. Ці напади посилюють занепокоєння щодо постачання продовольства, оскільки врожайність в інших регіонах страждає від несприятливих погодних умов, активізується явище Ель-Ніньйо, а ціни залишаються на багаторічних пікових рівнях.

Участь Туреччини та ООН надає цій ініціативі вагомості, адже саме вони забезпечували реалізацію домовленості 2022 року про припинення вогню, яка гарантувала безпечне транспортування зерна, добрив та продуктів харчування з українських портів. Ця угода стала одним із небагатьох випадків, коли обмежене перемир’я трималося певний час протягом понад чотирьох років повномасштабної війни Росії проти України.

Наприкінці вересня, під час сесії Генеральної Асамблеї ООН, відбулася закрита зустріч для запуску цієї дипломатичної ініціативи. У ній взяли участь посадовці з Туреччини, а також представники США, країн Європи, Індії та Єгипту (останній особливо сильно постраждав від перебоїв із постачанням зерна).

Учасники обговорювали "чітко визначену та взаємну домовленість", що передбачає вільне комерційне судноплавство та захист портів й енергетичної інфраструктури, згідно з документом, з яким ознайомилося агентство Bloomberg. У вересні ціни на пшеницю також дещо знизилися.

Майбутні переговори зосереджуватимуться насамперед на проблемах країн, що постраждали від зростання цін на продовольство; існує сподівання, що їхня віддаленість від безпосереднього конфлікту сприятиме успіху цієї ініціативи.

Речник уряду Туреччини не відповів на запит щодо коментаря. Раніше у вересні президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що отримав "позитивну" відповідь від українського лідера Володимира Зеленського щодо відновлення роботи чорноморського "зернового коридору". Однак міністр аграрної політики України Тарас Висоцький нещодавно повідомив агентству Bloomberg News, що не бачить жодних позитивних ознак того, що це може статися найближчими місяцями.

Нагадаємо

Перспективи укладення угоди наразі виглядають примарними через позицію росії: диктатор володимир путін відхилив пропозиції щодо взаємного припинення ударів між рф та Україною в Чорному морі. Пропозиції припинити атаки на російські нафтопереробні заводи в обмін на відмову москви від ударів по українських суднах є нерівноцінними, оскільки російське дизельне пальне залишається під санкціями, заявив він у четвер під час засідання дискусійного клубу "Валдай".

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Міністр закордонних справ росії сергій лавров у вересні заявив, що повернення до чорноморської угоди 2022 року є "абсолютно неприйнятним і нереалістичним", стверджуючи, що Україна зловживала умовами цієї домовленості.