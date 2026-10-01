На честь продажу 50 млн копій - серії Меtro 2033 та Last Light отримають масштабне оновлення

Українська студія-розробник комп’ютерних ігор 4A Games спільно з Deep Silver анонсували масштабне оновлення для серії Меtro 2033 та Last Light на честь продажу 50 млн копій ігор серії у всьому світі. Про це йдеться на сайті розробника, передає УНН.

"Раді повідомити про важливу віху в історії METRO: ми офіційно продали 50 мільйонів копій ігор серії у всьому світі. Ми неймовірно пишаємося шляхом, який пройшли від виходу нашої першої гри METRO 2033 16 років тому. За цей час ви зростали разом із нами й підтримували нас у всьому. Тепер, коли наближається наш наступний великий реліз, ваше захоплення й ентузіазм надзвичайно важливі для нас і надихають нас щодня. На знак щирої вдячності нашим гравцям анонсуємо безкоштовне оновлення для всіх власників METRO 2033 Redux та METRO Last Light Redux", - повідомили розробники.

За її словами, воно міститиме низку поліпшень, що дадуть змогу краще використати можливості сучасного обладнання.

"Давні мешканці метро, кращої нагоди повернутися до знайомих тунелів годі й шукати. Знову переживіть цю історію, пориньте у вир подій і відчуйте гнітючу атмосферу холодних, лиховісних тунелів, що тягнуться попереду й приховують незнані жахи та пригоди. Може, цього разу спробуєте пройти гру інакше й відкрити іншу кінцівку завдяки системі карми? Або просто знову пориньте у світ, що зачаровує навіть у руїнах", - наголосили розробники.

Як розробники заявили, що це не повноцінний ремастер чи ремейк, зазначивши, що було збережено ігровий процес та естетику оригінальної METRO Redux, проте було внесено низку продуманих і суттєвих поліпшень, щоб використати можливості новітніх ПК і консолей.

"На всіх платформах зʼявиться підтримка текстур із роздільною здатністю 4K, які додадуть моторошному світу METRO ще більшої глибини й атмосферності. Удосконалена анімація, якісніший звук і вища деталізація оточення допоможуть ще глибше поринути в гру. Ми також виправили низку помилок за відгуками спільноти та внесли зміни, що зроблять гру зручнішою. Оновлення нового покоління для METRO Redux додає нативну підтримку PlayStation 5, PlayStation 5 Pro та Xbox Series X|S. Передбачено й удосконалення для окремих платформ: підтримку PSSR на PlayStation 5 Pro, масштабування за технологією TSR та згладжування на Xbox Series X, а також підтримку просторового звуку на платформах Xbox", - йдеться у публікації.

На консолях будуть доступні нативна роздільна здатність 4K із частотою 60 кадрів/с і масштабування до 4K із частотою 120 кадрів/с (за наявності відповідного монітора або телевізора), а також поліпшені освітлення, тіні й ефекти частинок.

Крім того, ми буде додана підтримка адаптивних спускових гачків контролерів DualSense та вібровідгуку спускових гачків контролерів Xbox. На консолях також зʼявляться апаратна теселяція та зміщення поверхонь у реальному часі, на Xbox - режим оптимізованого енергоспоживання, а на PlayStation - режим економії енергії.

Завдяки підтримці портативних пристроїв Xbox й Xbox Play Anywhere ви зможете продовжити подорож тунелями метро будь-де. У версії для ПК ми додали підтримку DLSS і просторового звуку, виправили помилки за відгуками спільноти, а також зробили гру зручнішою та впровадили поліпшення, про які найчастіше просили гравці.

"Оновлення вийде 22 жовтня 2026 року на ПК, а 29 жовтня 2026 року - на консолях. Воно буде безкоштовним для всіх власників METRO 2033 Redux та METRO Last Light Redux у Steam, Epic Games Store, Windows Store, на PlayStation 5 та Xbox Series X|S", - резюмували розробники.

Доповнення

У 2010 році вийшов шутер від української студії 4A Games Limited, яку заснували вихідці з ігрової студії GSC Game World, - Metro 2033. Сюжет гри загалом повторює книгу Дмитра Глуховського, а події розгортаються в москві через 20 років після глобальної ядерної війни. Вцілілі містяни знайшли собі притулок в московській підземці. Головний герой гри, Артем, вирушає виконати доручення аби врятувати свою домівку від нападів мутантів.

Гра також заворожує своєю атмосферою, фразами бандитів, яких озвучує Григорій Герман, тобто у грі можна почути про легендарні фрази із серії Stalker: "маслини", "чікі брікі".

Через три роки виходить продовження гри - Metro: Last Light, події якої відбуваються за кілька місяців після фіналу Metro 2033, коли Артем знищив лігво мутантів Чорних.

Після того, як спільного ворога жителів постапокаліптичного метро не стало, між ними назріває громадянська війна. Артем отримує шанс заручитися допомогою вцілілого Чорного та завадити завойовницьким планам "Червоної лінії".

У 2014 році вийшли серія ігор Metro 2033 Redux та Metro: Last Light Redux - повноцінні оригінальні ігри, які отримали деякі оновлення. Зокрема, Metro 2033 Redux отримав оновлений рушій 4A Engine, а загалом серії отримали косметичний апгрейд, покращене освітлення, сучасніші ефекти й розмиття при русі.

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