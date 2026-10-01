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Україна вперше застосувала балістичну ракету FP-7 - Зеленський (відео)

Київ • УНН

 • 2654 перегляди

Володимир Зеленський повідомив про перше бойове застосування української FP-7. Ракету Fire Point називають дешевшою альтернативою ATACMS.

Україна вперше застосувала балістичну ракету FP-7 - Зеленський (відео)

Україна вперше застосувала балістичну ракету FP-7 дальністю до 300 км. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, пише УНН.

Українська тактична балістика. FP-7. Перше бойове застосування. Дякую за результат. Далі - виробництво. Слава Україні!

 - повідомив Зеленський.

Тактична балістична ракета FP-7 виробництва української компанії Fire Point є дешевшою відповіддю на американські ATACMS.

Раніше СЕО компанії Ірина Терех повідомляла, що ракета завершила наземні та льотні випробування. За її словами, третім етапом мали стати військові випробування, які є частиною процесу кодифікації та вже певною мірою можуть розглядатися як військове розгортання.

Євген Царенко

Війна в УкраїніТехнології
Ірина Терех
Fire Point
ATACMS
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна