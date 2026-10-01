Улюблена кішка Карла Лагерфельда залишилася без його спадку - хто розділить мільйони

Фото: Instagram/choupetteofficiel

Знаменита кішка дизайнера Карла Лагерфельда Шупетт не отримає ні цента з його стану. Через сім років після смерті модельєра стало відомо, хто вказаний як одержувач спадщини. Всупереч усім очікуванням, ні кішка, ні її нова власниця в їхнє число не входять, передає УНН із посиланням на Bild.

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За даними видання, статки Лагерфельда оцінюються приблизно в €260 млн. Спадкоємцями названо його багаторічного асистента Себастьяна Жондо, хрещеника Хадсона Кроеніга, його батька — моделі Бреда Кроеніга — і колишньої музи дизайнера Батіста Джабіконі.

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За життя Лагерфельд неодноразово говорив про свою особливу прихильність до Шупетт. Кішка роками подорожувала разом із модельєром на приватному літаку та Rolls-Royce. За нею доглядала команда з двох особистих покоївок, кухаря та охоронця, і щороку вона відзначала свій день народження розкішними вечірками.

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Після смерті Лагерфельда кішка залишилася жити у колишньої хатньої робітниці Франсуази Касот у Парижі. За французьким законодавством тварини не можуть безпосередньо успадковувати гроші чи майно. Однак Лагерфельд заздалегідь подбав про утримання Шупетт: для неї було передбачено фінансову підтримку, а Касот отримала будинок із садом у передмісті Парижа.

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