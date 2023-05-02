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Met Gala 2023: чорно-біла розкіш та вшанування пам’яті Карла Лагерфельда

Київ • УНН

 • 9534208 перегляди

КИЇВ. 2 травня. УНН. У Нью-Йорку відбувся черговий благодійний бал Met Gala (Бал Інституту костюма), на який знаменитості традиційно приходять в екстравагантних нарядах. Цього року головним мотивом вечора стала творчість покійного кутюр’є Карла Лагерфельда, повідомляє УНН

Серед тих, хто був присутнім на вечорі, були Ріанна, Джаред Лето, Карді Бі, Дуа Ліпа, Енн Хетевей, Ніколь Кідман, Серена Вільямс, Клаудія Шиффер, Кім Кардашьян та Кара Делевінь та багато інших.

На благодійний бал одержали запрошення близько 400 гостей. Як повідомляє ВВС, квиток на цей захід коштує 50 тисяч доларів, а ціна на столик починається з 300 тисяч доларів.

Ведучими балу цього разу були тенісист Роджер Федерер, співачка Дуа Ліпа, актриса Пенелопа Круз, а також письменник, актор та продюсер Мікейла Коул. Крім того, серед ведучих була головний редактор журналу Vogue Анна Вінтур.

Багато зіркових гостей зважали на тему балу – творчість Лагерфельда. Митець багато років надавав перевагу чорному та білому кольорам і на цьогорічному Met Gala було багато гостей саме у цих кольорах. Актор Джеремі Поуп пішов іще далі і вдягнув довжелезну накидку із зображенням модельера. А ось Джаред Лето постав в образі пухнастого улюбленця Лагерфельда – кота Шупетт.

WATCH: From Jared Leto being dressed as Lagerfeld’s cat to Rihanna shutting down the red carpet, here are all the highlights from fashion's biggest night at the 2023 Met Gala.

This year's theme revolves around late fashion designer Karl Lagerfeld https://t.co/JSu2lGzJhE pic.twitter.com/VjHbpIgwEv

— Bloomberg (@business) May 2, 2023

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Допис, поширений Met Gala 2023 (@metgalaofficial)

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Допис, поширений Met Gala 2023 (@metgalaofficial)

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Допис, поширений Met Gala 2023 (@metgalaofficial)

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