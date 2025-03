Met Gala 2023: черно-белая роскошь и чествование памяти Карла Лагерфельда

Среди тех, кто присутствовал на вечере, были Рианна, Джаред Лето, Карди Би, Дуа Липа, Энн Хэтэуэй, Николь Кидман, Серена Уильямс, Клаудия Шиффер, Ким Кардашьян и Кара Делевинь и многие другие.

На благотворительный бал получили приглашения около 400 гостей. Как сообщает ВВС, билет на это мероприятие стоит 50 тысяч долларов, а цена на столик начинается с 300 тысяч долларов.

Ведущими бала на этот раз были теннисист Роджер Федерер, певица Дуа Липа, актриса Пенелопа Круз, а также писатель, актер и продюсер Микейла Коул. Кроме того, среди ведущих была главный редактор журнала Vogue Анна Винтур.

Многие звездные гости обращали внимание на тему бала – творчество Лагерфельда. Художник много лет предпочитал черный и белый цвета и на нынешнем Met Gala было много гостей в именно этих цветах. Актер Джереми Поуп пошел еще дальше и надел длинную накидку с изображением модельера. А вот Джаред Лето предстал в образе пушистого любимца Лагерфельда – кота Шупетта.

WATCH: From Jared Leto being dressed as Lagerfeld’s cat to Rihanna shutting down the red carpet, here are all the highlights from fashion's biggest night at the 2023 Met Gala.



This year's theme revolves around late fashion designer Karl Lagerfeld https://t.co/JSu2lGzJhE pic.twitter.com/VjHbpIgwEv

— Bloomberg (@business) May 2, 2023

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Met Gala 2023 (@metgalaofficial)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Met Gala 2023 (@metgalaofficial)