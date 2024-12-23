Очередной расстрел пленных украинских бойцов армией рф: начато расследование
Киев • УНН
На Времовском направлении российские военные расстреляли четырех пленных украинских защитников. Прокуратура начала расследование по факту военного преступления.
Прокуратура начала досудебное расследование по факту расстрела четырех военнопленных ВСУ в Донецкой области. Об этом сообщает офис Офис Генпрокурора, пишет УНН.
По предварительным данным, 22 декабря 2024 года в Telegram-канале обнародовали информацию о происшествии на Времовском направлении в Волновахском районе. Во время артиллерийского обстрела четверо украинских защитников были вынуждены укрыться в частном доме. После окружения российскими военными они вышли из здания и попали в плен,
Детали
Отмечается, что двух военнопленных оставили лежать на земле, а двух других вывели на дорогу. Впоследствии всех четырех украинских военных цинично расстреляли оккупанты, грубо нарушая положения Женевских конвенций.
Сейчас проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств преступления.
Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
Напомним
Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил ООН и МККК о новом случае расстрела украинских военнопленных. 110 ОМБР обнародовала видео преступления российских военных.