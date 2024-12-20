Закрытость АРМА: как Елена Дума лишила агентство общественного контроля.

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) уже три месяца работает без ключевого инструмента общественного надзора за деятельностью этого органа. Такая ситуация, по словам экспертов, выгодна руководительнице агентства Елене Думе, ведь отсутствие контроля позволяет избегать публичного рассмотрения спорных вопросов, и создает риски для прозрачности деятельности, пишет УНН.

Детали

Еще в сентябре все члены общественного совета приняли решение о сложении полномочий из-за систематических нарушений руководством АРМА требований закона о привлечении общественности к своей деятельности. Члены совета заявили, что их обращения регулярно игнорировались, а доступ к обсуждению нормативно-правовых актов был заблокирован. Это лишило общественность возможности осуществлять реальный контроль над управлением арестованным имуществом.

Как объясняют эксперты, после прекращения полномочий членов Общественного совета, глава АРМА, согласно постановлению Кабмина, должна была осуществить доизбрание или избрание нового состава.

Бывшие члены общественного совета отметили в комментариях УНН, что за время работы Елены Думы агентство систематически избегало сотрудничества с общественностью.

"За все время общения с главой АРМА мы видели ее нежелание быть подконтрольной общественности. Поэтому все наши запросы игнорировались, или предоставлялись ответы, которые не по сути запросов", - отметил бывший председатель общественного совета при АРМА Игорь Чобитько.

Бывший секретарь общественного совета Дмитрий Громаков добавляет, что отсутствие общественного совета позволяет избегать критики и делает возможными нарушения.

"Три месяца без общественного совета, когда ей (Елене Думе - ред.) никто не указывает на ее ошибки, скорее всего, это свидетельствует о том, что ей удобно работать в темной, непрозрачной ситуации и, скажем так, когда никто не обращает внимание на те нарушения, которые возможны в этой ситуации. Ведь что произошло за эти три месяца, общественность никогда не узнает. Поэтому, конечно, это всегда удобнее, чем вести прозрачный какой-то проект", - отметил он.

Закрытость работы АРМА и игнорирование принципов прозрачности ставят под сомнение способность агентства эффективно управлять арестованными активами. Сейчас это вопрос не только к руководству агентства, но и к органам, которые должны контролировать выполнение его полномочий.

Добавим

В Transparency International Ukraine отмечали, что в АРМА довольно часто наблюдается "противоречивая коммуникация со стороны агентства или его должностных лиц, соединенная с популизмом, нарушение презумпции невиновности и отсутствием понимания компетенции государственных органов".

В Агентстве по розыску и менеджменту активов решили не комментировать замечания Transparency International Ukraine о "противоречивой коммуникации" со стороны должностных лиц органа, а вместо этого рассказали о своих "достижениях" в разработке законопроектов.

Это не единственная критика в адрес АРМА из-за популизма. Ранее эксперты отмечали, что агентство больше сосредотачивается на политически резонансных делах, связанных с олигархами, чем на эффективном сохранении и управлении переданными активами. Стоит заметить, что Елена Дума в своих публичных выступлениях неоднократно подчеркивала среди "достижений" своей работы передачу в АРМА активов олигархов Дмитрия Фирташа, Михаила Фридмана и российского олигарха Олега Дерипаски.