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Популізм замість результатів: експерт розкритикував заяви голови АРМА Думи

Київ • УНН

 • 132563 перегляди

Адвокат Ігор Чобітько критикує роботу АРМА, звинувачуючи агентство в популізмі та зосередженні на справах олігархів. Громадська рада при АРМА склала повноваження через непрозорість роботи агентства.

Популізм замість результатів: експерт розкритикував заяви голови АРМА Думи

Агентство з розшуку і менеджменту активів під керівництвом Олени Думи більше зосереджується на політично резонансних справах, пов’язаних з олігархами, ніж на ефективному збереженні та управлінні переданими активами. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив адвокат, колишній голова Громадської ради при АРМА Ігор Чобітько.

Деталі

Днями голова АРМА Олена Дума поспілкувалася з журналістами і з гордістю розповіла про успіхи і досягнення своєї роботи. Зокрема, вона відкинула закиди про брак досвіду роботи для того, щоб очолювати АРМА, аргументуючи це тим, що закінчила школу з золотою медаллю і має "шалений досвід". Також Дума відповіла на критику щодо політичної заангажованості і зв’язків з держзрадниками, заявивши, що всі звинувачення лише через те, що її "бояться". Серед "досягнень" Дума розповіла про передачу в АРМА активів олігархів Дмитра Фірташа, Михайла Фрідмана і російського олігарха Олега Дерипаски.

Однак, в експертних колах розкритикували заяви Олени Думи і звернули увагу на відсутність реальних результатів роботи щодо ефективного управління арештованими активами.

Зокрема, Ігор Чобітько вважає, що за останній рік роботи АРМА показало лише масове скорочення персоналу, що свідчить про серйозні проблеми у керівництві.

"Я отримав популізм, інформацію про олігархів – ну, перелічено там 5-6 олігархів. Скажіть, будь ласка, АРМА займається олігархами? Чи вона займається дійсно тими тисячами активів, які передані в управління від усіх злочинів? Як бути тим, чиї активи вони повинні зберігати і належним чином, окрім олігархів? Тобто, на кого працює АРМА? У мене після інтерв’ю виникла одна відповідь: АРМА займається популізмом і олігархами в нашій країні, більше – нічим", - зазначив Чобітько.

Додамо

Загалом, заяви про непрозору та неефективну роботу АРМА та його очільниці Олени Думи звучали вже неодноразово. На сайті Кабінету міністрів України навіть з’явилася петиція із закликом звільнити Олену Думу з посади через її ймовірні зв’язки з проросійськими політиками та неефективне управління арештованими активами.

Окрім того, понад три тижні тому всі члени громадської ради при АРМА склали свої повноваження. На засіданні вони наголосили на непророзості у роботі АРМА та на тому, що агентство створює штучні перешкоди для здійснення заходів громадського контролю за його діяльністю. Також вони заявили, що керівництво АРМА систематично ігнорує їхні звернення та в порушення вимог закону не залучає їх до опрацювання нормативно-правових актів.

Вже колишній голова громадської ради при АРМА Ігор Чобітько в коментарі УНН наголосив, що після саморозпуску громадської ради АРМА взагалі залишилася без зовнішнього контролю, а тому не можна назвати діяльність АРМА прозорою.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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