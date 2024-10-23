Популизм вместо результатов: эксперт раскритиковал заявления главы АРМА Думы

Агентство по розыску и менеджменту активов под руководством Елены Думы больше сосредотачивается на политически резонансных делах, связанных с олигархами, чем на эффективном сохранении и управлении переданными активами. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал адвокат, бывший глава Общественного совета при АРМА Игорь Чобитько.

Детали

На днях глава АРМА Елена Дума пообщалась с журналистами и с гордостью рассказала об успехах и достижениях своей работы. В частности, она отвергла упреки о нехватке опыта работы для того, чтобы возглавлять АРМА, аргументируя это тем, что окончила школу с золотой медалью и имеет "сумасшедший опыт". Также Дума ответила на критику относительно политической ангажированности и связей с госизменниками, заявив, что все обвинения лишь из-за того, что ее "боятся". Среди "достижений" Дума рассказала о передаче в АРМА активов олигархов Дмитрия Фирташа, Михаила Фридмана и российского олигарха Олега Дерипаски.

Однако, в экспертных кругах раскритиковали заявления Елены Думы и обратили внимание на отсутствие реальных результатов работы по эффективному управлению арестованными активами.

В частности, Игорь Чобитько считает, что за последний год работы АРМА показало лишь массовое сокращение персонала, что свидетельствует о серьезных проблемах в руководстве.

"Я получил популизм, информацию об олигархах - ну, перечислено там 5-6 олигархов. Скажите, пожалуйста, АРМА занимается олигархами? Или она занимается действительно теми тысячами активов, которые переданы в управление от всех преступлений? Как быть тем, чьи активы они должны хранить и должным образом, кроме олигархов? То есть, на кого работает АРМА? У меня после интервью возник один ответ: АРМА занимается популизмом и олигархами в нашей стране, больше - ничем", - отметил Чобитько.

Добавим

В общем, заявления о непрозрачной и неэффективной работе АРМА и его руководительницы Елены Думы звучали уже неоднократно. На сайте Кабинета министров Украины даже появилась петиция с призывом уволить Елену Думу с должности из-за ее вероятных ссвязей с пророссийскими политиками и неэффективного управления арестованными активами.

Кроме того, более три недели назад все члены общественного совета при АРМА сложили свои полномочия. На заседании они отметили непрозрачность в работе АРМА и то, что агентство создает искусственные препятствия для осуществления мероприятий общественного контроля за его деятельностью. Также они заявили, что руководство АРМА систематически игнорирует их обращения и в нарушение требований закона не привлекает их к разработке нормативно-правовых актов.

Уже бывший председатель общественного совета при АРМА Игорь Чобитько в комментарии УНН отметил, что после самороспуска общественного совета АРМА вообще осталась без внешнего контроля, а потому нельзя назвать деятельность АРМА прозрачной.