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"Це означає, що мене бояться": голова АРМА Дума вважає, що критика її роботи викликана страхом опонентів

Київ • УНН

 • 14649 перегляди

Олена Дума відповіла на звинувачення у політичній заангажованості та зв'язках з держзрадниками. Вона вважає, що критика її роботи на посаді голови АРМА викликана лише страхом опонентів.

"Це означає, що мене бояться": голова АРМА Дума вважає, що критика її роботи викликана страхом опонентів

Голова Агентства з розшуку і менеджменту активів Олена Дума відповіла на критику щодо політичної заангажованості і зв’язків з держзрадниками, заявивши, що всі звинувачення лише через те, що її "бояться". Про це вона заявила в інтерв’ю BBC.

Деталі

Призначення Олени Думи на посаду голови АРМА викликало хвилю критики, а антикорупційні експерти неодноразово наголошували на її сумнівних політичних зв'язках. Зокрема, відомо, що Дума мала контакти з обвинуваченим у держзраді ексспівробітником СБУ Олегом Кулінічем. Через численні факти ймовірної роботи Олени Думи на проросійські сили, Кабінет міністрів навіть просять негайно звільнити її з займаної посади.

В інтерв’ю ВВС Олена Дума не стала заперечувати свої зв’язки з Кулінічем, однак вважає такі закиди "смішними".

Чула таких прізвищ багато. З Кулінічем - так, дійсно, ми були знайомі в 2008-2009 роках. І мені смішні такі закиди, тому що ми державні службовці і ми вимушені знати людей, зустрічатися на робочих нарадах, конференціях, приходити один до одного в кабінети. Є спільні плани, заходи і так далі… У мене є запитання. Прем'єр-міністром тоді була Юлія Володимирівна Тимошенко. Немає звинувачень в її бік, що вона з ним знайома?

- заявила голова АРМА.

Вона впевнена, що таки закиди мають лише одну причину – страх її опонентів.

Це свідчить про одне – мене бояться. Друге - немає жодного доказу або звинувачення щодо моєї професійної роботи та результатів. Коли немає що сказати, включаються, на жаль, інші механізми, які під час війни взагалі не мали би мати місце

- каже Дума.

Також голова АРМА заявила, що є абсолютно політично неупередженою особою, але в той же час не відкидає те, що була організатором мітингів за кандидата в президенти Володимира Зеленського у 2019 році.

"Я була організатором мітингів у 2019 році. Це є в засобах масової інформації і не є секретом. Я точно не голосувала за Порошенка і я точно голосувала за президента Зеленського. Я є неупереджена особа, ніколи не була членом будь-якої політичної сили. Але можу сказати, що президенту Зеленському аплодують, аплодували і вірю, що будуть аплодувати, коли Україна переможе у війні. Саме він зміг об'єднати Україну і не боявся зняти краватку, дипломатичний піджак і їхати в кожну країну, просити допомоги. Я не бачу іншої особи, яка б могла бути на це спроможна у 2022 році", - підкреслила без ноток "упередженості" Олена Дума.

Додамо

Загалом, заяви про непрозору та неефективну роботу АРМА та його очільниці Олени Думи звучали вже неодноразово. На сайті Кабінету міністрів України навіть з’явилася петиція з закликом звільнити Олену Думу з посади через її ймовірні зв’язки з проросійськими політиками та неефективне управління арештованими активами.

Окрім того, понад три тижні тому всі члени громадської ради при АРМА склали свої повноваження. На засіданні вони наголосили на непророзості у роботі АРМА та на тому, що агентство створює штучні перешкоди для здійснення заходів громадського контролю за його діяльністю. Також вони заявили, що керівництво АРМА систематично ігнорує їхні звернення та в порушення вимог закону не залучає їх до опрацювання нормативно-правових актів.

Вже колишній голова громадської ради при АРМА Ігор Чобітько в коментарі УНН наголосив, що після саморозпуску громадської ради АРМА взагалі залишилася без зовнішнього контролю, а тому не можна назвати діяльність АРМА прозорою.

Лілія Подоляк

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