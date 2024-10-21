"Это значит, что меня боятся": глава АРМА Дума считает, что критика ее работы вызвана страхом оппонентов

ukenru
Эксклюзив
Количество людей с инвалидностью выросло на 300 тысяч: безбарьерность остается вызовом для Украины
  •  73090 просмотра

Количество людей с инвалидностью выросло на 300 тысяч: безбарьерность остается вызовом для Украины

Эксклюзив
Прилив сил и значительное напряжение: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 21 по 27 октября
20 октября 2024, 08:34  •  140090 просмотра

Прилив сил и значительное напряжение: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 21 по 27 октября

Эксклюзив
Женщины-машинистки в столичном метро: одна уже проходит стажировку, еще четверо - учатся
19 октября 2024, 11:39  •  167240 просмотра

Женщины-машинистки в столичном метро: одна уже проходит стажировку, еще четверо - учатся

Эксклюзив
Сезон заморозков: автоинструктор рассказал, когда необходимо менять летние шины на зимние
18 октября 2024, 15:18  •  193928 просмотра

Сезон заморозков: автоинструктор рассказал, когда необходимо менять летние шины на зимние

Эксклюзив
Развитие производства и предпринимательской деятельности в громадах зависит также и от наличия рабочей силы - эксперт
18 октября 2024, 13:46  •  193732 просмотра

Развитие производства и предпринимательской деятельности в громадах зависит также и от наличия рабочей силы - эксперт

Где в мире самый дешевый и самый дорогой бензин: инфографика
18 октября 2024, 13:32  •  169888 просмотра

Где в мире самый дешевый и самый дорогой бензин: инфографика

Эксклюзив
Иностранные партнеры до сих пор удивляются, что во всех типах российского оружия мы обнаруживаем значительное количество компонентов западного производства - директор КНИИСЭ Рувин
18 октября 2024, 11:22  •  141259 просмотра

Иностранные партнеры до сих пор удивляются, что во всех типах российского оружия мы обнаруживаем значительное количество компонентов западного производства - директор КНИИСЭ Рувин

Эксклюзив
Для людей с инвалидностью: где на Киевщине старые многоквартирные дома обустроят подъемниками
18 октября 2024, 11:12  •  115402 просмотра

Для людей с инвалидностью: где на Киевщине старые многоквартирные дома обустроят подъемниками

Эксклюзив
Генпрокурор обязан подать в отставку, если ему хоть немного важна репутация Прокуратуры
18 октября 2024, 11:02  •  102855 просмотра

Генпрокурор обязан подать в отставку, если ему хоть немного важна репутация Прокуратуры

Эксклюзив
Экономист назвал риски для банковского сектора от легализации крипты
18 октября 2024, 08:08  •  100966 просмотра

Экономист назвал риски для банковского сектора от легализации крипты

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Генштаб: на передовой происходило 167 боестолкновений, горячее всего на Кураховском направлении

Генштаб: на передовой происходило 167 боестолкновений, горячее всего на Кураховском направлении

  •  38040 просмотра
В Киеве упали обломки вражеских дронов: одному пострадавшему медики оказали помощь на месте

В Киеве упали обломки вражеских дронов: одному пострадавшему медики оказали помощь на месте

  •  105020 просмотра
21 октября: Всемирный день йододефицита, Международный день начос

21 октября: Всемирный день йододефицита, Международный день начос

  •  116706 просмотра
"От запроса без результата": НАБУ отметило 10-летие, однако целесообразность существования бюро остается дискуссионной

"От запроса без результата": НАБУ отметило 10-летие, однако целесообразность существования бюро остается дискуссионной

  •  127843 просмотра
Непоколебимая лояльность: почему глава НБУ не реагирует на нарушения своих подчиненных?

Непоколебимая лояльность: почему глава НБУ не реагирует на нарушения своих подчиненных?

  •  101879 просмотра
публикации
Непоколебимая лояльность: почему глава НБУ не реагирует на нарушения своих подчиненных?

Непоколебимая лояльность: почему глава НБУ не реагирует на нарушения своих подчиненных?

  •  101879 просмотра
"От запроса без результата": НАБУ отметило 10-летие, однако целесообразность существования бюро остается дискуссионной

"От запроса без результата": НАБУ отметило 10-летие, однако целесообразность существования бюро остается дискуссионной

  •  127843 просмотра
НАБУ планирует потратить 7,5 млн грн на закупку ноутбуков - каждый по 40 тысяч

НАБУ планирует потратить 7,5 млн грн на закупку ноутбуков - каждый по 40 тысяч

18 октября 2024, 14:20  •  158779 просмотра
Время для обновления: почему главе НБУ стоит задуматься об обновлении команды

Время для обновления: почему главе НБУ стоит задуматься об обновлении команды

18 октября 2024, 10:11  •  161227 просмотра
АРМА сдвинулось с места: подписаны договоры о передаче в управление 434 вагонов из почти 21 тысячи

АРМА сдвинулось с места: подписаны договоры о передаче в управление 434 вагонов из почти 21 тысячи

18 октября 2024, 09:30  •  159098 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
21 октября: Всемирный день йододефицита, Международный день начос

21 октября: Всемирный день йододефицита, Международный день начос

  •  116706 просмотра
Прилив сил и значительное напряжение: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 21 по 27 октября

Прилив сил и значительное напряжение: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 21 по 27 октября
Эксклюзив

20 октября 2024, 08:34  •  140094 просмотра
Международный день ленивца, День авиадиспетчера, День работников пищевой промышленности Украины. Что еще можно отметить 20 октября

Международный день ленивца, День авиадиспетчера, День работников пищевой промышленности Украины. Что еще можно отметить 20 октября

20 октября 2024, 03:03  •  105512 просмотра
Евгений Клопотенко раскрыл секрет приготовления вкусных синабонов

Евгений Клопотенко раскрыл секрет приготовления вкусных синабонов

20 октября 2024, 01:55  •  103863 просмотра
Легендарный кофейный напиток осени: как приготовить пряный тыквенный латте

Легендарный кофейный напиток осени: как приготовить пряный тыквенный латте

19 октября 2024, 15:22  •  101693 просмотра
Актуальное
"Это значит, что меня боятся": глава АРМА Дума считает, что критика ее работы вызвана страхом оппонентов

"Это значит, что меня боятся": глава АРМА Дума считает, что критика ее работы вызвана страхом оппонентов

Киев  •  УНН

21 октября 2024, 09:59  •  7416 просмотра

Read in English

Елена Дума ответила на обвинения в политической ангажированности и связях с госизменниками. Она считает, что критика ее работы на посту главы АРМА вызвана лишь страхом оппонентов.

Глава Агентства по розыску и менеджменту активов Елена Дума ответила на критику относительно политической ангажированности и связей с госизменниками, заявив, что все обвинения лишь из-за того, что ее "боятся". Об этом она заявила в интервью BBC.

Детали

Назначение Елены Думы на должность главы АРМА вызвало волну критики, а антикоррупционные эксперты неоднократно отмечали ее сомнительные политические связи. В частности, известно, что Дума имела контакты с обвиняемым в госизмене экс-сотрудником СБУ Олегом Кулиничем. Из-за многочисленных фактов вероятной работы Елены Думы на пророссийские силы, Кабинет министров даже просят немедленно уволить ее с занимаемой должности.

В интервью ВВС Елена Дума не стала отрицать свои связи с Кулиничем, однако считает такие упреки "смешными".

Слышала таких фамилий много. С Кулиничем - да, действительно, мы были знакомы в 2008-2009 годах. И мне смешны такие упреки, потому что мы государственные служащие и мы вынуждены знать людей, встречаться на рабочих совещаниях, конференциях, приходить друг к другу в кабинеты. Есть совместные планы, мероприятия и так далее... У меня есть вопрос. Премьер-министром тогда была Юлия Владимировна Тимошенко. Нет обвинений в ее сторону, что она с ним знакома?

- заявила глава АРМА.

Она уверена, что таки упреки имеют лишь одну причину - страх ее оппонентов.

Это свидетельствует об одном - меня боятся. Второе - нет ни одного доказательства или обвинения относительно моей профессиональной работы и результатов. Когда нечего сказать, включаются, к сожалению, другие механизмы, которые во время войны вообще не должны были бы иметь место

- говорит Дума.

Также глава АРМА заявила, что является абсолютно политически беспристрастным лицом, но в то же время не исключает то, что была организатором митингов за кандидата в президенты Владимира Зеленского в 2019 году.

"Я была организатором митингов в 2019 году. Это есть в средствах массовой информации и не является секретом. Я точно не голосовала за Порошенко и я точно голосовала за президента Зеленского. Я беспристрастное лицо, никогда не была членом какой-либо политической силы. Но могу сказать, что президенту Зеленскому аплодируют, аплодировали и верю, что будут аплодировать, когда Украина победит в войне. Именно он смог объединить Украину и не боялся снять галстук, дипломатический пиджак и ехать в каждую страну, просить помощи. Я не вижу другого человека, который мог бы быть на это способен в 2022 году", - подчеркнула без ноток "предвзятости" Елена Дума.

Добавим

В общем, заявления о непрозрачной и неэффективной работе АРМА и его руководительницы Елены Думы звучали уже неоднократно. На сайте Кабинета министров Украины даже появилась петиция с призывом уволить Елену Думу с должности из-за ее вероятных связей с пророссийскими политиками и неэффективного управления арестованными активами.

Кроме того, более трех недель назад все члены общественного совета при АРМА сложили свои полномочия. На заседании они отметили непрозрачность в работе АРМА и то, что агентство создает искусственные препятствия для осуществления мероприятий общественного контроля за его деятельностью. Также они заявили, что руководство АРМА систематически игнорирует их обращения и в нарушение требований закона не привлекает их к разработке нормативно-правовых актов.

Уже бывший председатель общественного совета при АРМА Игорь Чобитько в комментарии УНН отметил, что после самороспуска общественного совета АРМА вообще осталась без внешнего контроля, а потому нельзя назвать деятельность АРМА прозрачной.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политика
yuliya-timoshenkoЮлия Тимошенко
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина