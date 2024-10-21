"Это значит, что меня боятся": глава АРМА Дума считает, что критика ее работы вызвана страхом оппонентов

Глава Агентства по розыску и менеджменту активов Елена Дума ответила на критику относительно политической ангажированности и связей с госизменниками, заявив, что все обвинения лишь из-за того, что ее "боятся". Об этом она заявила в интервью BBC.

Детали

Назначение Елены Думы на должность главы АРМА вызвало волну критики, а антикоррупционные эксперты неоднократно отмечали ее сомнительные политические связи. В частности, известно, что Дума имела контакты с обвиняемым в госизмене экс-сотрудником СБУ Олегом Кулиничем. Из-за многочисленных фактов вероятной работы Елены Думы на пророссийские силы, Кабинет министров даже просят немедленно уволить ее с занимаемой должности.

В интервью ВВС Елена Дума не стала отрицать свои связи с Кулиничем, однако считает такие упреки "смешными".

Слышала таких фамилий много. С Кулиничем - да, действительно, мы были знакомы в 2008-2009 годах. И мне смешны такие упреки, потому что мы государственные служащие и мы вынуждены знать людей, встречаться на рабочих совещаниях, конференциях, приходить друг к другу в кабинеты. Есть совместные планы, мероприятия и так далее... У меня есть вопрос. Премьер-министром тогда была Юлия Владимировна Тимошенко. Нет обвинений в ее сторону, что она с ним знакома? - заявила глава АРМА.

Она уверена, что таки упреки имеют лишь одну причину - страх ее оппонентов.

Это свидетельствует об одном - меня боятся. Второе - нет ни одного доказательства или обвинения относительно моей профессиональной работы и результатов. Когда нечего сказать, включаются, к сожалению, другие механизмы, которые во время войны вообще не должны были бы иметь место - говорит Дума.

Также глава АРМА заявила, что является абсолютно политически беспристрастным лицом, но в то же время не исключает то, что была организатором митингов за кандидата в президенты Владимира Зеленского в 2019 году.

"Я была организатором митингов в 2019 году. Это есть в средствах массовой информации и не является секретом. Я точно не голосовала за Порошенко и я точно голосовала за президента Зеленского. Я беспристрастное лицо, никогда не была членом какой-либо политической силы. Но могу сказать, что президенту Зеленскому аплодируют, аплодировали и верю, что будут аплодировать, когда Украина победит в войне. Именно он смог объединить Украину и не боялся снять галстук, дипломатический пиджак и ехать в каждую страну, просить помощи. Я не вижу другого человека, который мог бы быть на это способен в 2022 году", - подчеркнула без ноток "предвзятости" Елена Дума.

Добавим

В общем, заявления о непрозрачной и неэффективной работе АРМА и его руководительницы Елены Думы звучали уже неоднократно. На сайте Кабинета министров Украины даже появилась петиция с призывом уволить Елену Думу с должности из-за ее вероятных связей с пророссийскими политиками и неэффективного управления арестованными активами.

Кроме того, более трех недель назад все члены общественного совета при АРМА сложили свои полномочия. На заседании они отметили непрозрачность в работе АРМА и то, что агентство создает искусственные препятствия для осуществления мероприятий общественного контроля за его деятельностью. Также они заявили, что руководство АРМА систематически игнорирует их обращения и в нарушение требований закона не привлекает их к разработке нормативно-правовых актов.

Уже бывший председатель общественного совета при АРМА Игорь Чобитько в комментарии УНН отметил, что после самороспуска общественного совета АРМА вообще осталась без внешнего контроля, а потому нельзя назвать деятельность АРМА прозрачной.