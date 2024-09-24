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Громадська рада при АРМА заявила про непрозорість роботи агентства та склала свої повноваження

Громадська рада при АРМА заявила про непрозорість роботи агентства та склала свої повноваження

Київ • УНН

 • 186490 перегляди

Громадська рада при АРМА заявила про непрозорість роботи агентства та склала свої повноваження.

Громадська рада при АРМА звинуватила агентство у непрозорості та створенні штучних першкод для їхньої роботи і склала свої повноваження. Про це йдеться у протоколі засідання ради, пише УНН.

Деталі

Учора, 23 вересня, відбулося засідання громадської ради при АРМА, на якому були присутні всі п’ятеро її членів. Голова громадської ради Ігор Чобітько заявив, що днями керівництво позбавило його можливості бути присутнім на засіданні, на якому обговорювали питання бюджету АРМА на 2025 рік. Загалом він зазначив, що прозорість діяльності агентства залишається на незадовільному рівні та констатував, що рада наразі не може здійснювати громадський контроль за витратами коштів з держбюджету на АРМА, за відбором агентством юридичних осіб, які здійснюють реалізацію активів та ефективністю управління активів. Для того, щоб виконувати ці функції, громадська рада неодноразово зверталася до АРМА з проханням надати доступ до відповідних документів та матеріалів, однак їм відмовили у такому доступі.

Інші члени громадської ради також наголосили на непрозорості у роботі АРМА та на тому, що агентство створює штучні перешкоди для здійснення заходів громадського контролю за їхньою діяльністю.

"Дмитро Громаков повідомив, що з приводу діяльності АРМА до нього неодноразово надходять звернення представників ЗМІ, але у зв’язку з ненаданням інформації та документів на запити громадської ради, проінформувати громадськість з тих чи інших питань з посиланням на належні документи фактично є неможливим, що не сприяє реалізації громадянами конституційного права на доступ до інформації та на участь в управлінні державними справами, а також громадському контролю за Національним агентством", - ідеться у протоколі засідання.

Тому всі п’ятеро членів громадської ради при АРМА ухвалили рішення припинити діяльність цього наглядового органу та припинити своє членство у ньому.

Водночас очільниця Агентства з розшуку і менеджменту активів Олена Дума відверто проігнорувала зауваження, які висловили члени громадської ради.

"Варто зазначити, що під час розгорнутої повномасштабної війни проти України, перебування керівного складу Громадської ради в місті Харків, ускладнень, які виникають у звʼязку з електропостачанням та відповідно можливостями оперативно опрацьовувати нагальні питання, за відсутності коштів та фінансування, про що неодноразово зверталася увага членів Громадської ради, можливості постійної участі в засіданнях комісій, які проводить Нацагентство офлайн, попереднім виходом зі складу Громадської ради чотирьох членів за власної ініціативи, АРМА підтримує рішення загальних зборів та дякує попередньому складу Громадської ради за схвалені рішення", - написала Дума в своєму тг-каналі про причині складання повноважень громадської ради.

Така відписка Олени Думи очевидно свідчить про те, що відкритості та прозорості у роботі АРМА очікувати найближчим часом не варто, а всі зауваження членів ради намагатимуться просто приховати.

Варто зазначити, що громадська рада у такому складі працювала при АРМА з січня 2022 року, тобто ще до призначення Олени Думи очільницею АРМА.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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