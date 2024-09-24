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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Общественный совет при АРМА заявил о непрозрачности работы агентства и сложил свои полномочия

Общественный совет при АРМА заявил о непрозрачности работы агентства и сложил свои полномочия

Киев  •  УНН

24 сентября 2024, 14:03  •  11744 просмотра

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Общественный совет при АРМА заявил о непрозрачности работы агентства и сложил свои полномочия.

Общественный совет при АРМА обвинил агентство в непрозрачности и создании искусственных препятствий для их работы и сложил свои полномочия. Об этом говорится в протоколе заседания совета, пишет УНН.

Детали

Вчера, 23 сентября, состоялось заседание общественного совета при АРМА, на котором присутствовали все пятеро его членов. Председатель общественного совета Игорь Чобитько заявил, что на днях руководство лишило его возможности присутствовать на заседании, на котором обсуждали вопрос бюджета АРМА на 2025 год. В целом он отметил, что прозрачность деятельности агентства остается на неудовлетворительном уровне и констатировал, что совет пока не может осуществлять общественный контроль за расходами средств из госбюджета на АРМА, за отбором агентством юридических лиц, осуществляющих реализацию активов и эффективностью управления активами. Для того, чтобы выполнять эти функции, общественный совет неоднократно обращался к АРМА с просьбой предоставить доступ к соответствующим документам и материалам, однако им отказали в таком доступе.

Другие члены общественного совета также отметили непрозрачность в работе АРМА и то, что агентство создает искусственные препятствия для осуществления мероприятий общественного контроля за их деятельностью.

"Дмитрий Громаков сообщил, что по поводу деятельности АРМА к нему неоднократно поступают обращения представителей СМИ, но в связи с непредоставлением информации и документов на запросы общественного совета, проинформировать общественность по тем или иным вопросам со ссылкой на надлежащие документы фактически невозможно, что не способствует реализации гражданами конституционного права на доступ к информации и на участие в управлении государственными делами, а также общественному контролю за Национальным агентством", - говорится в протоколе заседания.

Поэтому все пятеро членов общественного совета при АРМА приняли решение прекратить деятельность этого наблюдательного органа и прекратить свое членство в нем.

В то же время руководитель Агентства по розыску и менеджменту активов Елена Дума откровенно проигнорировала замечания, которые высказали члены общественного совета.

"Стоит отметить, что во время развернутой полномасштабной войны против Украины, пребывания руководящего состава Общественного совета в городе Харьков, осложнений, возникающих в связи с электроснабжением и соответственно возможностями оперативно обрабатывать насущные вопросы, при отсутствии средств и финансирования, о чем неоднократно обращалось внимание членов Общественного совета, возможности постоянного участия в заседаниях комиссий, которые проводит Нацагентство оффлайн, предыдущим выходом из состава Общественного совета четырех членов по собственной инициативе, АРМА поддерживает решение общего собрания и благодарит предыдущий состав Общественного совета за одобренные решения", - написала Дума в своем тг-канале о причине сложения полномочий общественного совета.

Такая отписка Елены Думы очевидно свидетельствует о том, что открытости и прозрачности в работе АРМА ожидать в ближайшее время не стоит, а все замечания членов совета будут пытаться просто скрыть.

Стоит отметить, что общественный совет в таком составе работал при АРМА с января 2022 года, то есть еще до назначения Елены Думы главой АРМА.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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