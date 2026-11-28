В ОП відповіли, хто визначатиме обмеження для публікацій про руйнування критичної інфраструктури
Київ • УНН
Кабмін і СБУ визначать заходи щодо обмеження публікацій про руйнування критичної інфраструктури. Значна частина таких повідомлень з’являється в Telegram.
Фото ілюстративне
Комплекс заходів щодо обмеження публікацій про руйнування критичної інфраструктури у ЗМІ визначатимуть Кабінет міністрів та Служба безпеки України. Про це повідомив радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин, передає УНН.
Комплекс заходів визначатимуть Кабмін, СБУ, може ще інші залучені служби
За словами радника Глави держави, "ситуація складна", адже значна частина таких публікацій - в анонімних Telegram-каналах.
Нагадаємо
В Україні хочуть заборони висвітлення у засобах масової інформації інформації про наслідки руйнувань і терміни відновлення об'єктів критичної інфраструктури.