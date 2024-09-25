Кабмін просять звільнити Олену Думу з посади голови АРМА – петиція

ukenru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 55380 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 105958 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 144467 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 119131 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 111174 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 114769 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 141150 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75341 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83758 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 178253 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
росія прагне затягнути мирні переговори, аби зміцнити свої позиції - ЗМІ

росія прагне затягнути мирні переговори, аби зміцнити свої позиції - ЗМІ

24 березня, 16:27 • 16052 перегляди
Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

24 березня, 17:00 • 27389 перегляди
Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

24 березня, 17:08 • 38149 перегляди
Трамп про переговори в Саудівській Аравії: зараз говоримо про територію

Трамп про переговори в Саудівській Аравії: зараз говоримо про територію

24 березня, 18:29 • 19633 перегляди
Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

23:24 • 14277 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 144472 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 141153 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 178255 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 516900 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 596268 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 6254 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 33530 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 33249 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 35370 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 59261 перегляди
Актуальне
Кабмін просять звільнити Олену Думу з посади голови АРМА – петиція

Кабмін просять звільнити Олену Думу з посади голови АРМА – петиція

Київ • УНН

 • 14456 перегляди

На сайті Кабміну з'явилася петиція про звільнення Олени Думи з посади голови АРМА. Ініціатори звинувачують її у зв'язках з проросійськими політиками та неефективному управлінні арештованими активами.

На сайті Кабінету міністрів України з’явилася петиція з закликом звільнити Олену Думу з посади очільниці Агентства з розшуку і менеджменту активів (АРМА) через її ймовірні зв’язки з проросійськими політиками та неефективне управління арештованими активами, пише УНН.

У тексті автор петиції зазначив, що є серйозні сумніви щодо ефективного керівництва Олени Думи, оскільки останні факти свідчать про її ймовірну причетність до проросійських політиків і вказують на можливі зловживання. Зокрема, автор нагадав про те, як Україна ледь не втратила люксову яхту екснардепа-зрадника віктора медведчука через "бездіяльність та неефективне управління" з боку Думи

Крім того, в ЗМІ та серед громадськості неодноразово звучали підозри щодо можливого використання керівництвом АРМА своїх повноважень у корупційних цілях, зокрема, при передачі активів у користування або їхнього продажу. Такі дії можуть спричинити значні збитки державі та громадянам

- йдеться у тексті петиції.

Окрім того, ініціатори наголосили на непрозорості у діяльності АРМА, адже звіти про діяльність агентства "часто не відображають реальної картини" щодо управління активами та результатів роботи агентства. Понад тим, ще жодного разу не проводився зовнішній незалежний аудит роботи АРМА.

"Зважаючи на вищезазначене, ми наполегливо просимо Вас ініціювати перевірку діяльності Олени Думи на посаді голови АРМА та прийняти рішення про її звільнення. Ми віримо, що лише компетентне та доброчесне керівництво здатне забезпечити ефективне функціонування агентства, яке відіграє важливу роль у боротьбі з корупцією та захисті державних інтересів", - йдеться у тексті петиції.

Колишній нардеп Ігор Мосійчук зазначив, що саме його команда стала ініціаторами вказаної петиції, адже "різного роду підстав для звільнення Думи більш ніж достатньо".

Водночас, за його словами, є дві головні причини, які не дозволяють Олені Думі працювати головою АРМА: 

  1. Співпраця з проросійськими політиками-колаборантами направлена на захист їхніх арештованих активів (приклад історія з яхтою медведчука).
  2. Неефективне використання арештованих активів, які перебувають в управлінні АРМА, що приносить воюючій державі багатомільйонні збитки (наприклад, невикористання залізничних вагонів), що в часі війни має кваліфікуватися виключно як диверсія.

"Отже, підписуй петицію за звільнення #госДуми Олени Думи з посади голови АРМА і очисть свою державу від мародерів та ворожих диверсантів", - закликав Мосійчук.

Якщо петиція набере 25 тисяч голосів, її повинен розглянути прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. На збір підписів є 90 днів. 

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Політика
ukrainaУкраїна
denys-shmyhalДенис Шмигаль

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.43
Bitcoin
$87,083.90
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,044.37
Ethereum
$2,065.05