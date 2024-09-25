Кабмін просять звільнити Олену Думу з посади голови АРМА – петиція

На сайті Кабінету міністрів України з’явилася петиція з закликом звільнити Олену Думу з посади очільниці Агентства з розшуку і менеджменту активів (АРМА) через її ймовірні зв’язки з проросійськими політиками та неефективне управління арештованими активами, пише УНН.

У тексті автор петиції зазначив, що є серйозні сумніви щодо ефективного керівництва Олени Думи, оскільки останні факти свідчать про її ймовірну причетність до проросійських політиків і вказують на можливі зловживання. Зокрема, автор нагадав про те, як Україна ледь не втратила люксову яхту екснардепа-зрадника віктора медведчука через "бездіяльність та неефективне управління" з боку Думи.

Крім того, в ЗМІ та серед громадськості неодноразово звучали підозри щодо можливого використання керівництвом АРМА своїх повноважень у корупційних цілях, зокрема, при передачі активів у користування або їхнього продажу. Такі дії можуть спричинити значні збитки державі та громадянам - йдеться у тексті петиції.

Окрім того, ініціатори наголосили на непрозорості у діяльності АРМА, адже звіти про діяльність агентства "часто не відображають реальної картини" щодо управління активами та результатів роботи агентства. Понад тим, ще жодного разу не проводився зовнішній незалежний аудит роботи АРМА.

"Зважаючи на вищезазначене, ми наполегливо просимо Вас ініціювати перевірку діяльності Олени Думи на посаді голови АРМА та прийняти рішення про її звільнення. Ми віримо, що лише компетентне та доброчесне керівництво здатне забезпечити ефективне функціонування агентства, яке відіграє важливу роль у боротьбі з корупцією та захисті державних інтересів", - йдеться у тексті петиції.

Колишній нардеп Ігор Мосійчук зазначив, що саме його команда стала ініціаторами вказаної петиції, адже "різного роду підстав для звільнення Думи більш ніж достатньо".

Водночас, за його словами, є дві головні причини, які не дозволяють Олені Думі працювати головою АРМА:

Співпраця з проросійськими політиками-колаборантами направлена на захист їхніх арештованих активів (приклад історія з яхтою медведчука). Неефективне використання арештованих активів, які перебувають в управлінні АРМА, що приносить воюючій державі багатомільйонні збитки (наприклад, невикористання залізничних вагонів), що в часі війни має кваліфікуватися виключно як диверсія.

"Отже, підписуй петицію за звільнення #госДуми Олени Думи з посади голови АРМА і очисть свою державу від мародерів та ворожих диверсантів", - закликав Мосійчук.

Якщо петиція набере 25 тисяч голосів, її повинен розглянути прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. На збір підписів є 90 днів.