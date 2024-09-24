Голова АРМА Дума виправдалась за простоювання майже 18 тисяч вагонів і почала шукати їм управителя

ukenru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 55174 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 105008 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 143424 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 118469 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 110588 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 114497 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 140546 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75282 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83713 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 177883 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 33092 перегляди
росія прагне затягнути мирні переговори, аби зміцнити свої позиції - ЗМІ

росія прагне затягнути мирні переговори, аби зміцнити свої позиції - ЗМІ

24 березня, 16:27 • 13574 перегляди
Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

24 березня, 17:00 • 25415 перегляди
Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

24 березня, 17:08 • 36771 перегляди
Трамп про переговори в Саудівській Аравії: зараз говоримо про територію

Трамп про переговори в Саудівській Аравії: зараз говоримо про територію

24 березня, 18:29 • 17119 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 143423 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 140546 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 177883 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 516581 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 596002 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 6079 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 33092 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 33103 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 35236 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 59185 перегляди
Актуальне
Голова АРМА Дума виправдалась за простоювання майже 18 тисяч вагонів і почала шукати їм управителя

Голова АРМА Дума виправдалась за простоювання майже 18 тисяч вагонів і почала шукати їм управителя

Київ • УНН

 • 25004 перегляди

АРМА почала шукати управителів для вагонів, які простоювали майже два роки, після розголосу в ЗМІ. Голова агентства Олена Дума оголосила конкурси на оцінювача та управителя для 17 799 вагонів.

Агентство з розшуку і менеджменту активів після розголосу почало шукати управителів для вагонів, які простоювали майже два роки. Голова АРМА Олена Дума похвалилася новиною про оголошення конкурсів на пошук оцінювача та управителя для майже 18 тисяч переданих агентству вагонів, пише УНН.

Деталі

Днями навколо АРМА почав розгоратися новий скандал через те, що в управлінні агентства вже понад два роки знаходиться близько 21 тисячі російсько-білоруських вагонів і за цей час для них так і не знайшли застосування. Після цього Олена Дума поспішила оголосити про те, що АРМА обрало управителя для 436 з 21 тисячі арештованих вагонів. Екснардеп Ігор Мосійчук вважає, що Дума могла умисне затягувати процес пошуку управителів для російсько-білоруських вагонів, що свідчить про її ймовірну "роботу на ворогів".

Сьогодні ж Олена Дума заявила, що має "гарну новину", якій передувала "кропітка робота". Вона навіть намагалася виправдатися за те, що вагони так довго простоювали без діла, пославшись на дуже невелику команду агентства для такої великої кількості вагонів.

Рада повідомити про оголошення конкурсів щодо обрання оцінювача та управителя для 17 799 вагонів. Після обрання переможця конкурсу - ці активи працюватимуть на благо України, а державний бюджет отримуватиме регулярні надходження від управління

- зазначила Олена Дума.

За її словами, ще 2604 вагонів наразі проходять процес оцінки, 100 вагонів - огляду.

Та варто зазначити, що оголошення конкурсу на оцінювача та управителя ще не означає, що ці вагони скоро почнуть приносити дохід в державу, адже вже всім відомо, як АРМА під керівництвом Олени Думи може "оперативно" реалізовувати арештовані активи.

Додамо

Це вже не перший випадок, коли розголос змушує АРМА виконувати свої обов’язки. Так, днями агентство після розголосу у ЗМІ оголосило конкурсний відбір управителя для торгового центру "Флагман" в Івано-Франківську. Цей актив передали в АРМА ще у жовтні 2022 року і весь цей час він приносив дохід своїм власникам, які є резидентами російської федерації.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ЕкономікаПолітика
ukrainaУкраїна
ivano-frankivskІвано-Франківськ

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.33
Bitcoin
$87,083.90
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,044.37
Ethereum
$2,065.05