Голова АРМА Дума виправдалась за простоювання майже 18 тисяч вагонів і почала шукати їм управителя

Агентство з розшуку і менеджменту активів після розголосу почало шукати управителів для вагонів, які простоювали майже два роки. Голова АРМА Олена Дума похвалилася новиною про оголошення конкурсів на пошук оцінювача та управителя для майже 18 тисяч переданих агентству вагонів, пише УНН.

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Днями навколо АРМА почав розгоратися новий скандал через те, що в управлінні агентства вже понад два роки знаходиться близько 21 тисячі російсько-білоруських вагонів і за цей час для них так і не знайшли застосування. Після цього Олена Дума поспішила оголосити про те, що АРМА обрало управителя для 436 з 21 тисячі арештованих вагонів. Екснардеп Ігор Мосійчук вважає, що Дума могла умисне затягувати процес пошуку управителів для російсько-білоруських вагонів, що свідчить про її ймовірну "роботу на ворогів".

Сьогодні ж Олена Дума заявила, що має "гарну новину", якій передувала "кропітка робота". Вона навіть намагалася виправдатися за те, що вагони так довго простоювали без діла, пославшись на дуже невелику команду агентства для такої великої кількості вагонів.

Рада повідомити про оголошення конкурсів щодо обрання оцінювача та управителя для 17 799 вагонів. Після обрання переможця конкурсу - ці активи працюватимуть на благо України, а державний бюджет отримуватиме регулярні надходження від управління - зазначила Олена Дума.

За її словами, ще 2604 вагонів наразі проходять процес оцінки, 100 вагонів - огляду.

Та варто зазначити, що оголошення конкурсу на оцінювача та управителя ще не означає, що ці вагони скоро почнуть приносити дохід в державу, адже вже всім відомо, як АРМА під керівництвом Олени Думи може "оперативно" реалізовувати арештовані активи.

Додамо

Це вже не перший випадок, коли розголос змушує АРМА виконувати свої обов’язки. Так, днями агентство після розголосу у ЗМІ оголосило конкурсний відбір управителя для торгового центру "Флагман" в Івано-Франківську. Цей актив передали в АРМА ще у жовтні 2022 року і весь цей час він приносив дохід своїм власникам, які є резидентами російської федерації.