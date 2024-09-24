Розголос змусив АРМА виконувати свої обов’язки: оголошено конкурс на управителя для ТЦ "Флагман", що належить росіянам.

Агентство з розшуку і менеджменту активів лише після розголосу оголосило конкурсний відбір управителя для торгового центру "Флагман" в Івано-Франківську, пише УНН.

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Ще у жовтні 2022 року в управління АРМА передали торговий центр "Флагман". Це невеликий триповерховий ТЦ в Івано-Франківську, який належить ТОВ "Компанія "Євроінвестбуд", підконтрольній резидентам російської федерації. Його визнано речовим доказом у межах кримінального провадження, і вже майже два роки цей актив перебуває на збереженні в Агентстві з розшуку і менеджменту активів. Оскільки за майже два роки АРМА не шукала управителя для цього ТЦ, він приносив дохід своїм власникам.

Лише після того, як журналісти звернули увагу на таку бездіяльність АРМА, для торгового центру "Флагман" розпочали шукати управителя. Відповідна інформація про початок конкурсу з’явилася на сайті агентства.

"Потенційними управителями можуть бути: юридичні особи або фізична особа-підприємець зареєстровані в установленому законодавством порядку, метою діяльності яких є отримання прибутку", - ідеться у повідомленні АРМА.

Варто зазначити, що попри таке пасивне управлінням "Флагманом", очільниця АРМА Олена Дума активно намагається отримати під контроль БФК "Гулівер" - один із найбільших бізнес-центрів столиці. Проте, якщо агентство не може впоратися з таким відносно простим завданням, як оцінка та управління маленьким торговим центром, то що можна сказати про її здатність управляти більш складними об'єктами?

Невже лише розголос і тиск громадськості можуть змусити АРМА та його очільницю Олену Думу виконувати свою роботу? Два роки зволікання з призначенням управителя для торгового центру "Флагман" натякають на вибірковий підхід у роботі агентства.

Лише після того, як журналісти привернули увагу до цієї ситуації, АРМА спромоглося оголосити конкурсний відбір управителя. Така ситуація змушує задуматися: якщо агентство діє лише під тиском суспільного розголосу, наскільки можна говорити про його ефективність і прозорість у питаннях управління арештованими активами? Що ще залишається поза увагою, поки преса мовчить?

Додамо

Днями навколо АРМА почав розгоратися новий скандал через те, що в управлінні агентства вже понад два роки перебуває близько 21 тисячі російсько-білоруських вагонів, і за цей час для них так і не знайшли застосування. Відразу після розголосу у ЗМІ Олена Дума оголосила, що АРМА обрало управителя для партії з 436 арештованих вагонів та розпочинає конкурсні процедури ще щодо 100 вагонів.