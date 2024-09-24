Розголос змусив АРМА виконувати свої обов’язки: оголошено конкурс на управителя для ТЦ "Флагман", що належить росіянам.

ukenru
06:19 • 26520 перегляди

Україна та США зустрінуться в Ер-Ріяді після російсько-американських переговорів

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 70206 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 128948 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 173190 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 135674 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 124049 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 121230 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 155786 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 76363 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 84700 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.1 м/с
91 %
749 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

24 березня, 23:24 • 62768 перегляди
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

25 березня, 00:37 • 55753 перегляди
кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

25 березня, 01:10 • 54332 перегляди
Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

25 березня, 01:26 • 54347 перегляди
Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

01:55 • 51429 перегляди
Публікації
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

04:30 • 24910 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 173207 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 155793 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 190421 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 525291 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

07:13 • 2050 перегляди
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 12465 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 39109 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 38294 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 40163 перегляди
Актуальне
Розголос змусив АРМА виконувати свої обов’язки: оголошено конкурс на управителя для ТЦ "Флагман", що належить росіянам

Розголос змусив АРМА виконувати свої обов’язки: оголошено конкурс на управителя для ТЦ "Флагман", що належить росіянам

Київ • УНН

 • 168061 перегляди

Розголос змусив АРМА виконувати свої обов’язки: оголошено конкурс на управителя для ТЦ "Флагман", що належить росіянам.

Агентство з розшуку і менеджменту активів лише після розголосу оголосило конкурсний відбір управителя для торгового центру "Флагман" в Івано-Франківську, пише УНН.

Деталі

Ще у жовтні 2022 року в управління АРМА передали торговий центр "Флагман". Це невеликий триповерховий ТЦ в Івано-Франківську, який належить ТОВ "Компанія "Євроінвестбуд", підконтрольній резидентам російської федерації. Його визнано речовим доказом у межах кримінального провадження, і вже майже два роки цей актив перебуває на збереженні в Агентстві з розшуку і менеджменту активів. Оскільки за майже два роки АРМА не шукала управителя для цього ТЦ, він приносив дохід своїм власникам.

Лише після того, як журналісти звернули увагу на таку бездіяльність АРМА, для торгового центру "Флагман" розпочали шукати управителя. Відповідна інформація про початок конкурсу з’явилася на сайті агентства.

"Потенційними управителями можуть бути: юридичні особи або фізична особа-підприємець зареєстровані в установленому законодавством порядку, метою діяльності яких є отримання прибутку", - ідеться у повідомленні АРМА.

Варто зазначити, що попри таке пасивне управлінням "Флагманом", очільниця АРМА Олена Дума активно намагається отримати під контроль БФК "Гулівер" - один із найбільших бізнес-центрів столиці. Проте, якщо агентство не може впоратися з таким відносно простим завданням, як оцінка та управління маленьким торговим центром, то що можна сказати про її здатність управляти більш складними об'єктами?

Невже лише розголос і тиск громадськості можуть змусити АРМА та його очільницю Олену Думу виконувати свою роботу? Два роки зволікання з призначенням управителя для торгового центру "Флагман" натякають на вибірковий підхід у роботі агентства.

Лише після того, як журналісти привернули увагу до цієї ситуації, АРМА спромоглося оголосити конкурсний відбір управителя. Така ситуація змушує задуматися: якщо агентство діє лише під тиском суспільного розголосу, наскільки можна говорити про його ефективність і прозорість у питаннях управління арештованими активами? Що ще залишається поза увагою, поки преса мовчить?

Додамо

Днями навколо АРМА почав розгоратися новий скандал через те, що в управлінні агентства вже понад два роки перебуває близько 21 тисячі російсько-білоруських вагонів, і за цей час для них так і не знайшли застосування. Відразу після розголосу у ЗМІ Олена Дума оголосила, що АРМА обрало управителя для партії з 436 арештованих вагонів та розпочинає конкурсні процедури ще щодо 100 вагонів.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ЕкономікаПублікації
ivano-frankivskІвано-Франківськ

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.33
Bitcoin
$86,622.00
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,050.80
Ethereum
$2,055.85