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АРМА втратило мільярди через бездіяльність щодо 21 тисячі російсько-білоруських вагонів - юрист

АРМА втратило мільярди через бездіяльність щодо 21 тисячі російсько-білоруських вагонів - юрист

Київ • УНН

 • 15363 перегляди

АРМА не використовує 21 тисячу російсько-білоруських вагонів протягом двох років. За оцінками юриста, це могло б принести державі від 400 млн до 1 млрд доларів у 2023-2024 роках.

В управлінні Агентства з розшуку і менеджменту активів вже понад два роки знаходяться близько 21 тисячі російсько-білоруських вагонів. За цей час АРМА так і не знайшло для застосування. Про це у своєму блозі на "Економічній правді" заявив адвокат Андрій Потьомкін, пише УНН.

За даними Реєстру арештованих активів, російсько-білоруське майно більше двох років лишається безхазяйним. АРМА досі не забезпечило збереження цих активів та їхньої економічної вартості, не провело їх оцінку та не передало в управління українським підприємствам… Матеріально-технічна база ще в 2022 році дозволяла Агентству створити на її основі національний конгломерат у сфері залізничного транспорту і логістики, який міг генерувати багатомільярдні надходження до Державного бюджету. Але нічого зроблено не було,

- вказав Потьомкін.

За його словами, за допомогою цієї 21 тисячі російсько-білоруських вагонів АРМА під час повномасштабної війни могло забезпечувати перевезення гуманітарної допомоги та товарів першої необхідності до регіонів, які потребують підтримки; релокацію підприємств (переміщення виробничих потужностей); евакуацію майна населення з небезпечних зон; транспортування військової техніки, пального та інших ресурсів, необхідних для оборони країни (включно з поставками з-за кордону); тощо.

Потьомкін також зазначив, що середня вартість оренди одного вагона за день може коливатися від 25 до 75 доларів. Оренда на місяць зазвичай розраховується зі знижкою за довгострокове використання і може становити від 750 до 2 250 доларів за один вагон (від 9 до 27 тис доларів за рік).

Таким чином, лише управляючи 21 тисячею вагонів і Терміналом "Карпати" Агентство могло у 2023-2024 роках заробити для Державного бюджету від 400 млн до 1 млрд доларів,

- наголосив юрист.

Окрім того, відповідно до законодавства, усі вантажні вагони впродовж року проходять технічне обслуговування і поточні ремонти, витрати на які зазвичай складають близько 1 тис доларів за один вагон. Таким чином, щоб наразі розпочати експлуатацію 21 тисячі російсько-білоруських вагонів АРМА необхідно витратити щонайменше 21 млн доларів на технічне обслуговування та/або 42 млн доларів на деповські ремонти.

Додамо

Одною з основних задач АРМА є управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні з метою збереження чи збільшення їх економічної вартості. За останні роки в АРМА накопичилося багато майна, яке б могло не просто приносити дохід державному бюджету, а й працювати з користю під час повномасштабної війни.

Наприклад, більшість санаторіїв, які передані АРМА, могли б приймати на реабілітацію поранених військових чи надавати прихисток переселенцям.

Окрім того в управлінні АРМА знаходиться немало важкої техніки, яка б могла працювати на користь держави. Екскаватори та бульдозери могли б використовуватися для укріплення оборони або відновлення інфраструктури, а по факту вони простоюють без діла.

Тож виникає питання, чому АРМА під керівництвом Олени Думи зосереджується на формальностях та бюрократії, замість справжнього управління активами в інтересах держави.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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