В управлении Агентства по розыску и менеджменту активов уже более двух лет находятся около 21 тысячи российско-белорусских вагонов. За это время АРМА так и не нашло им применения. Об этом в своем блоге на "Экономической правде" заявил адвокат Андрей Потемкин, пишет УНН.

По данным Реестра арестованных активов, российско-белорусское имущество более двух лет остается бесхозным. АРМА до сих пор не обеспечило сохранность этих активов и их экономической стоимости, не провело их оценку и не передало в управление украинским предприятиям... Материально-техническая база еще в 2022 году позволяла Агентству создать на ее основе национальный конгломерат в сфере железнодорожного транспорта и логистики, который мог генерировать многомиллиардные поступления в Государственный бюджет. Но ничего сделано не было сделано, - указал Потемкин.

По его словам, с помощью этой 21 тысячи российско-белорусских вагонов АРМА во время полномасштабной войны могло обеспечивать перевозки гуманитарной помощи и товаров первой необходимости в регионы, нуждающиеся в поддержке; релокацию предприятий (перемещение производственных мощностей); эвакуацию имущества населения из опасных зон; транспортировку военной техники, топлива и других ресурсов, необходимых для обороны страны (включая поставки из-за рубежа); и тому подобное.

Потемкин также отметил, что средняя стоимость аренды одного вагона за день может колебаться от 25 до 75 долларов. Аренда на месяц обычно рассчитывается со скидкой за долгосрочное использование и может составлять от 750 до 2 250 долларов за один вагон (от 9 до 27 тыс долларов за год).

Таким образом, только управляя 21 тысячей вагонов и Терминалом "Карпаты" Агентство могло в 2023-2024 годах заработать для Государственного бюджета от 400 млн до 1 млрд долларов, - подчеркнул юрист.

Кроме того, в соответствии с законодательством, все грузовые вагоны в течение года проходят техническое обслуживание и текущие ремонты, расходы на которые обычно составляют около 1 тыс долларов за один вагон. Таким образом, чтобы сейчас начать эксплуатацию 21 тысячи российско-белорусских вагонов АРМА необходимо потратить не менее 21 млн долларов на техническое обслуживание и/или 42 млн долларов на деповские ремонты.

Добавим

Одной из основных задач АРМА является управление активами, на которые наложен арест в уголовном производстве с целью сохранения или увеличения их экономической стоимости. За последние годы в АРМА накопилось много имущества, которое могло бы не просто приносить доход государственному бюджету, но и работать с пользой во время полномасштабной войны.

Например, большинство санаториев, которые переданы АРМА, могли бы принимать на реабилитацию раненых военных или предоставлять приют переселенцам.

Кроме того, в управлении АРМА находится немало тяжелой техники, которая могла бы работать на пользу государства. Экскаваторы и бульдозеры могли бы использоваться для укрепления обороны или восстановления инфраструктуры, а по факту они простаивают без дела.

Поэтому возникает вопрос, почему АРМА под руководством Елены Думы сосредотачивается на формальностях и бюрократии, вместо настоящего управления активами в интересах государства.