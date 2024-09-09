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Невикористані ресурси: під управлінням АРМА простоює техніка, яка могла б згодитись ЗСУ

Невикористані ресурси: під управлінням АРМА простоює техніка, яка могла б згодитись ЗСУ

Київ • УНН

 • 128047 перегляди

Під управлінням АРМА накопичилася важка техніка, яка могла б допомогти ЗСУ. Агентство не передає бульдозери та екскаватори військовим для укріплення оборони, натомість техніка простоює.

На тлі повномасштабної війни кожен ресурс, що може допомогти українським військовим, є критично важливим. В Агентстві з розшуку та менеджменту активів (АРМА) накопичилося немало важкої техніки, яка б могла працювати на користь держави. Екскаватори та бульдозери могли б використовуватися для укріплення оборони або відновлення інфраструктури, а по факту вони простоюють без діла, пише УНН.

Деталі

Однією з основних задач АРМА є управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні з метою збереження чи збільшення їх економічної вартості. Як відомо, транспорт - це актив, який чи не найшвидше втрачає у вартості, особливо якщо просто стоїть і не використовується.

Для України, що веде важку війну на виснаження, кожен трактор, кожен бульдозер має величезну цінність - вони можуть будувати фортифікації, рити окопи та забезпечувати важливу інфраструктуру на лінії фронту.

Однак, керівництво АРМА не робить нічого, щоб ця техніка приносила дохід в бюджет, і демонструє небажання або неспроможність приймати рішення, що могли б дати змогу військовим отримати цю техніку в найкоротші терміни.

Зараз, коли фронт потребує кожного ресурсу, така ситуація є неприпустимою. Під керівництвом Олени Думи АРМА часто більше зосереджується на формальностях та бюрократії, ніж на справжньому управлінні активами в інтересах держави.

Не можна допустити, щоб така неефективність продовжувалася, коли на кону стоїть безпека України та життя її громадян. На цьому тлі виникає питання: чому ресурси, які могли б рятувати життя, залишаються заблокованими через управлінську некомпетентність?

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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