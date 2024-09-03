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Без розголосу кіна не буде або як АРМА управляє активами

Київ • УНН

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АРМА має в управлінні десятки санаторіїв, які могли б приймати переселенців та поранених військових. Однак агентство бездіє, не передаючи майно в управління і не реалізовуючи його, зосереджуючись на піарі.

За роки існування в Агентстві з управління та менеджменту активів (АРМА) накопичилось багато майна. Більшість з того, що є в управлінні Агентства могло б не просто приносити дохід державному бюджету, а працювати з користю під час широкомасштабної війни, розвʼязаної росією проти України. Наприклад, більшість санаторіїв, які передані АРМА могли б приймати на реабілітацію поранених військових чи надавати прихисток переселенцям. Проте, в очільниці АРМА Олени Думи свій унікальний підхід до менеджменту арештованого майна, пише УНН.

Деталі

Терористична росія продовжує ракетними ударами нищити українські міста. Українці продовжують виїжджати з населених пунктів, наближених до зони гарячих бойових дій, покидаючи власні домівки й вирушаючи внікуди. Влада всіма силами намагається підтримувати внутрішньо переміщених осіб, шукаючи в тому числі де їх розселити.

Така ж історія із пораненими українськими воїнами, які потребують реабілітації. Дехто з них шукає шляхи виїзду на лікування за кордон, але є й багато з тих, хто хоче проходити процес відновлення на Батьківщині.

І в першому, і в другому випадках можливості держави вичерпуються. У цьому контексті дуже дивною виглядає позиція АРМА, яка має в управлінні десятки санаторіїв різного типу. Агентство не просто не передає їх в управління або продає з молотка, актив висить на шиї АРМА мертвим вантажем.

Зрозуміло, що не все майно можна використовувати, бо деякі заклади з оздоровлення знаходяться областях, які найбільше страждають від рашистських обстрілів. Проте є й такі, що розміщені на заході України, де, вважається, більш безпечно.

Зокрема, в управлінні АРМА перебувають близько двох десятків санаторіїв на Закарпатті, санаторії у Київській, Львівській, Вінницькій, Волинській та Хмельницькій областях. Агентство навіть має на балансі реабілітаційний СПА-центр в Трускавці.Ці приміщення потребують мінімальної підготовки, а отже й мінімального фінансування для прийому тих, хто потребує реабілітації та відновлення.

Окрім того, в управлінні АРМА знаходяться готелі в тому числі у Трускавці, які могли б надавати прихисток переселенцям, які втратили свої домівки.

Проте АРМА бездіє- не передає майно в управління і не реалізовує його. На тлі складної ситуації, у якій опинилася наша держава, така бездіяльність межує зі злом.

Ба більше, якщо прослідкувати рішення Олени Думи за рік поки вона очолює Агентство, можна зробити висновок, АРМА дійсно управляє тільки політично забарвленими активами, які допомагають піаритись.

Наприклад, Агентство гучно пропіарилось на виставленні на продаж колекції годинників зрадника і кума путіна віктора медведчука і реалізації його Maybach.

Так само Дума використовує будь-який привід аби розповісти у своїх соцмережах про боротьбу за столичний БФК "Гулівер" та інші ласі ТРЦ. Однак ані пари з вуст про мало відомий, але такий важливий для перемоги актив. Дивно, чи не так?

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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