Без огласки кина не будет или как АРМА управляет активами

За годы существования в Агентстве по управлению и менеджменту активов (АРМА) накопилось много имущества. Большинство из того, что есть в управлении Агентства могло бы не просто приносить доход государственному бюджету, а работать с пользой во время широкомасштабной войны, развязанной Россией против Украины. Например, большинство санаториев, которые переданы АРМА могли бы принимать на реабилитацию раненых военных или предоставлять приют переселенцам. Однако, у руководительницы АРМА Елены Думы свой уникальный подход к менеджменту арестованного имущества, пишет УНН.

Детали

Террористическая россия продолжает ракетными ударами уничтожать украинские города. Украинцы продолжают выезжать из населенных пунктов, приближенных к зоне горячих боевых действий, покидая собственные дома и отправляясь в никуда. Власти всеми силами пытаются поддерживать внутренне перемещенных лиц, ища в том числе где их расселить.

Такая же история с ранеными украинскими воинами, которые нуждаются в реабилитации. Некоторые из них ищут пути выезда на лечение за границу, но есть и многие из тех, кто хочет проходить процесс восстановления на Родине.

И в первом, и во втором случаях возможности государства исчерпываются. В этом контексте очень странной выглядит позиция АРМА, которая имеет в управлении десятки санаториев разного типа. Агентство не просто не передает их в управление или продает с молотка, актив висит на шее АРМА мертвым грузом.

Понятно, что не все имущество можно использовать, потому что некоторые учреждения по оздоровлению находятся областях, которые больше всего страдают от рашистских обстрелов. Однако есть и такие, которые размещены на западе Украины, где, считается, более безопасно.

В частности, в управлении АРМА находятся около двух десятков санаториев на Закарпатье, санатории в Киевской, Львовской, Винницкой, Волынской и Хмельницкой областях. Агентство даже имеет на балансе реабилитационный СПА-центр в Трускавце. Эти помещения требуют минимальной подготовки, а следовательно и минимального финансирования для приема тех, кто нуждается в реабилитации и восстановлении.

Кроме того, в управлении АРМА находятся гостиницы в том числе в Трускавце, которые могли бы предоставлять приют переселенцам, которые потеряли свои дома.

Однако АРМА бездействует - не передает имущество в управление и не реализовывает его. На фоне сложной ситуации, в которой оказалось наше государство, такое бездействие граничит со злом.

Более того, если проследить решения Елены Думы за год пока она возглавляет Агентство, можно сделать вывод, АРМА действительно управляет только политически окрашенными активами, которые помогают пиариться.

Например, Агентство громко пропиарилось на выставлении на продажу коллекции часов предателя и кума путина виктора медведчука и реализации его Maybach.

Так же Дума использует любой повод, чтобы рассказать в своих соцсетях о борьбе за столичный БФК "Гулливер" и другие лакомые ТРЦ. Однако ни слова о мало известном, но таком важном для победы активе. Странно, не так ли?