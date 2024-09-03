ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
На Киевщине работает ППО

На Киевщине работает ППО

  •  104355 просмотра
В Николаеве прогремел взрыв

В Николаеве прогремел взрыв

  •  105896 просмотра
Группа «Шахедов» замечена в пяти областях Украины

Группа «Шахедов» замечена в пяти областях Украины

  •  105803 просмотра
Суд Венесуэлы выдал ордер на арест оппозиционного лидера Эдмундо Гонсалеса

Суд Венесуэлы выдал ордер на арест оппозиционного лидера Эдмундо Гонсалеса

  •  105532 просмотра
Украина и Панама обсудили сотрудничество в ООН и мирный план

Украина и Панама обсудили сотрудничество в ООН и мирный план

  •  78201 просмотра
публикации
Без огласки кина не будет или как АРМА управляет активами

Без огласки кина не будет или как АРМА управляет активами

  •  29838 просмотра
Налоговая тянет время: проверка банка "Конкорд" вышла за пределы разумных сроков

Налоговая тянет время: проверка банка "Конкорд" вышла за пределы разумных сроков
Эксклюзив

  •  34062 просмотра
Расследование ГБР в отношении главного юриста НБУ: новый вызов для регулятора

Расследование ГБР в отношении главного юриста НБУ: новый вызов для регулятора

  •  68172 просмотра
«Цирк» в Ровно, вторая подряд победа „Левого берега“ и тревога в Кривом Роге: результат 5 тура УПЛ

«Цирк» в Ровно, вторая подряд победа „Левого берега“ и тревога в Кривом Роге: результат 5 тура УПЛ
Эксклюзив

  •  131801 просмотра
Публичное давление вместо доказательств: как НАБУ злоупотребляет полномочиями, нарушая презумпцию невиновности

Публичное давление вместо доказательств: как НАБУ злоупотребляет полномочиями, нарушая презумпцию невиновности
Эксклюзив

  •  128740 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
3 сентября: День рождения бюстгальтера, День открытия уникальности ДНК

3 сентября: День рождения бюстгальтера, День открытия уникальности ДНК

  •  46274 просмотра
Новые снимки раскрывают глубину медленного распада "Титаника"

Новые снимки раскрывают глубину медленного распада "Титаника"

2 сентября 2024, 09:25  •  104692 просмотра
2 сентября: День кокоса, День нотариата в Украине

2 сентября: День кокоса, День нотариата в Украине

2 сентября 2024, 03:03  •  108023 просмотра
1 сентября: День предпринимателя в Украине, Всемирный день написания писем, Всемирный день написания писем

1 сентября: День предпринимателя в Украине, Всемирный день написания писем, Всемирный день написания писем

1 сентября 2024, 03:03  •  108916 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить осенью: что посмотреть

5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить осенью: что посмотреть

31 августа 2024, 18:17  •  105554 просмотра
Актуальное
Без огласки кина не будет или как АРМА управляет активами

Без огласки кина не будет или как АРМА управляет активами

Киев  •  УНН

3 сентября 2024, 09:11  •  25918 просмотра

Read in English

АРМА имеет в управлении десятки санаториев, которые могли бы принимать переселенцев и раненых военных. Однако агентство бездействует, не передавая имущество в управление и не реализовывая его, сосредотачиваясь на пиаре.

За годы существования в Агентстве по управлению и менеджменту активов (АРМА) накопилось много имущества. Большинство из того, что есть в управлении Агентства могло бы не просто приносить доход государственному бюджету, а работать с пользой во время широкомасштабной войны, развязанной Россией против Украины. Например, большинство санаториев, которые переданы АРМА могли бы принимать на реабилитацию раненых военных или предоставлять приют переселенцам. Однако, у руководительницы АРМА Елены Думы свой уникальный подход к менеджменту арестованного имущества, пишет УНН.

Детали

Террористическая россия продолжает ракетными ударами уничтожать украинские города. Украинцы продолжают выезжать из населенных пунктов, приближенных к зоне горячих боевых действий, покидая собственные дома и отправляясь в никуда. Власти всеми силами пытаются поддерживать внутренне перемещенных лиц, ища в том числе где их расселить.

Такая же история с ранеными украинскими воинами, которые нуждаются в реабилитации. Некоторые из них ищут пути выезда на лечение за границу, но есть и многие из тех, кто хочет проходить процесс восстановления на Родине.

И в первом, и во втором случаях возможности государства исчерпываются. В этом контексте очень странной выглядит позиция АРМА, которая имеет в управлении десятки санаториев разного типа. Агентство не просто не передает их в управление или продает с молотка, актив висит на шее АРМА мертвым грузом.

Понятно, что не все имущество можно использовать, потому что некоторые учреждения по оздоровлению находятся областях, которые больше всего страдают от рашистских обстрелов. Однако есть и такие, которые размещены на западе Украины, где, считается, более безопасно.

В частности, в управлении АРМА находятся около двух десятков санаториев на Закарпатье, санатории в Киевской, Львовской, Винницкой, Волынской и Хмельницкой областях. Агентство даже имеет на балансе реабилитационный СПА-центр в Трускавце. Эти помещения требуют минимальной подготовки, а следовательно и минимального финансирования для приема тех, кто нуждается в реабилитации и восстановлении.

Кроме того, в управлении АРМА находятся гостиницы в том числе в Трускавце, которые могли бы предоставлять приют переселенцам, которые потеряли свои дома.

Однако АРМА бездействует - не передает имущество в управление и не реализовывает его. На фоне сложной ситуации, в которой оказалось наше государство, такое бездействие граничит со злом.

Более того, если проследить решения Елены Думы за год пока она возглавляет Агентство, можно сделать вывод, АРМА действительно управляет только политически окрашенными активами, которые помогают пиариться.

Например, Агентство громко пропиарилось на выставлении на продажу коллекции часов предателя и кума путина виктора медведчука и реализации его Maybach.

Так же Дума использует любой повод, чтобы рассказать в своих соцсетях о борьбе за столичный БФК "Гулливер" и другие лакомые ТРЦ. Однако ни слова о мало известном, но таком важном для победы активе. Странно, не так ли?

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ОбществоВойнапубликации
Эксклюзив
Повышение акцизов: эксперт объяснил, на сколько в сентябре может вырасти стоимость сжиженного газа
  •  19728 просмотра

Повышение акцизов: эксперт объяснил, на сколько в сентябре может вырасти стоимость сжиженного газа

Эксклюзив
Налоговая тянет время: проверка банка "Конкорд" вышла за пределы разумных сроков
  •  34054 просмотра

Налоговая тянет время: проверка банка "Конкорд" вышла за пределы разумных сроков

Эксклюзив
ВР сегодня рассмотрит вопрос увольнения министров
  •  83929 просмотра

ВР сегодня рассмотрит вопрос увольнения министров

Эксклюзив
«Цирк» в Ровно, вторая подряд победа „Левого берега“ и тревога в Кривом Роге: результат 5 тура УПЛ
  •  131801 просмотра

«Цирк» в Ровно, вторая подряд победа „Левого берега“ и тревога в Кривом Роге: результат 5 тура УПЛ

Сразу две медали: пловцы Остапченко и Паламарчук получили "золото" и "бронзу" на Паралимпиаде-2024
  •  104754 просмотра

Сразу две медали: пловцы Остапченко и Паламарчук получили "золото" и "бронзу" на Паралимпиаде-2024

Эксклюзив
Публичное давление вместо доказательств: как НАБУ злоупотребляет полномочиями, нарушая презумпцию невиновности
  •  128740 просмотра

Публичное давление вместо доказательств: как НАБУ злоупотребляет полномочиями, нарушая презумпцию невиновности

Эксклюзив
Все начиналось с 400 долларов и одной вязальной машинки - как в Броварах работает трикотажная фабрика, о которой знают в Украине и за рубежом
  •  129053 просмотра

Все начиналось с 400 долларов и одной вязальной машинки - как в Броварах работает трикотажная фабрика, о которой знают в Украине и за рубежом

Эксклюзив
День рождения гривны: эксперты КНИИСЭ рассказали, как усиливается защита национальной валюты, о хитростях фальшивомонетчиков и опыте в их разоблачении
  •  75365 просмотра

День рождения гривны: эксперты КНИИСЭ рассказали, как усиливается защита национальной валюты, о хитростях фальшивомонетчиков и опыте в их разоблачении

Эксклюзив
Ножевое ранение 15-летнего украинца в Германии: в МИД объяснили, почему не открыто уголовное дело
  •  70413 просмотра

Ножевое ранение 15-летнего украинца в Германии: в МИД объяснили, почему не открыто уголовное дело

Эксклюзив
Более года без результатов. Налоговики должны отвечать за сознательное затягивание проверки банка "Конкорд"
  •  51121 просмотра

Более года без результатов. Налоговики должны отвечать за сознательное затягивание проверки банка "Конкорд"

Популярные

Украина и Панама обсудили сотрудничество в ООН и мирный план

Украина и Панама обсудили сотрудничество в ООН и мирный план

  •  78201 просмотра
Суд Венесуэлы выдал ордер на арест оппозиционного лидера Эдмундо Гонсалеса

Суд Венесуэлы выдал ордер на арест оппозиционного лидера Эдмундо Гонсалеса

  •  105532 просмотра
Группа «Шахедов» замечена в пяти областях Украины

Группа «Шахедов» замечена в пяти областях Украины

  •  105803 просмотра
В Николаеве прогремел взрыв

В Николаеве прогремел взрыв

  •  105896 просмотра
На Киевщине работает ППО

На Киевщине работает ППО

  •  104355 просмотра

Публикации

Без огласки кина не будет или как АРМА управляет активами

Без огласки кина не будет или как АРМА управляет активами

  •  29838 просмотра
Налоговая тянет время: проверка банка "Конкорд" вышла за пределы разумных сроков

Налоговая тянет время: проверка банка "Конкорд" вышла за пределы разумных сроков
Эксклюзив

  •  34062 просмотра
Расследование ГБР в отношении главного юриста НБУ: новый вызов для регулятора

Расследование ГБР в отношении главного юриста НБУ: новый вызов для регулятора

  •  68172 просмотра
«Цирк» в Ровно, вторая подряд победа „Левого берега“ и тревога в Кривом Роге: результат 5 тура УПЛ

«Цирк» в Ровно, вторая подряд победа „Левого берега“ и тревога в Кривом Роге: результат 5 тура УПЛ
Эксклюзив

  •  131801 просмотра
Публичное давление вместо доказательств: как НАБУ злоупотребляет полномочиями, нарушая презумпцию невиновности

Публичное давление вместо доказательств: как НАБУ злоупотребляет полномочиями, нарушая презумпцию невиновности
Эксклюзив

  •  128740 просмотра

Война

Правительство приняло решение об ускорении гуманитарного разминирования

Правительство приняло решение об ускорении гуманитарного разминирования

  •  1726 просмотра
В МИД Польши отмежевались от слов Сикорского о сбивании ракет

В МИД Польши отмежевались от слов Сикорского о сбивании ракет

  •  3145 просмотра
Лубинец: для путешествия в приграничных областях необходимо иметь пропуск, а мужчинам - военно-учетный документ

Лубинец: для путешествия в приграничных областях необходимо иметь пропуск, а мужчинам - военно-учетный документ

  •  2695 просмотра
Активность ДРГ значительно уменьшилась, особенно в Сумской области - Демченко

Активность ДРГ значительно уменьшилась, особенно в Сумской области - Демченко

  •  12315 просмотра
В Сумской области 4 пострадавших из-за ударов рф за сутки, один человек ранен ночью

В Сумской области 4 пострадавших из-за ударов рф за сутки, один человек ранен ночью

  •  11794 просмотра

политика

Правительство приняло решение об ускорении гуманитарного разминирования

Правительство приняло решение об ускорении гуманитарного разминирования

  •  1726 просмотра
В МИД Польши отмежевались от слов Сикорского о сбивании ракет

В МИД Польши отмежевались от слов Сикорского о сбивании ракет

  •  3145 просмотра
Гизо Углаву уволили с должности первого заместителя директора НАБУ

Гизо Углаву уволили с должности первого заместителя директора НАБУ

  •  6182 просмотра
Кадровые изменения в правительстве: нардеп Железняк заявил, активно обсуждают возможные увольнения и назначения в ближайшие дни

Кадровые изменения в правительстве: нардеп Железняк заявил, активно обсуждают возможные увольнения и назначения в ближайшие дни

  •  5388 просмотра
Кабмин запускает экспериментальный проект Единой платформы ЖКУ

Кабмин запускает экспериментальный проект Единой платформы ЖКУ

  •  8603 просмотра

Война

Правительство приняло решение об ускорении гуманитарного разминирования

Правительство приняло решение об ускорении гуманитарного разминирования

  •  1726 просмотра
В МИД Польши отмежевались от слов Сикорского о сбивании ракет

В МИД Польши отмежевались от слов Сикорского о сбивании ракет

  •  3145 просмотра
Лубинец: для путешествия в приграничных областях необходимо иметь пропуск, а мужчинам - военно-учетный документ

Лубинец: для путешествия в приграничных областях необходимо иметь пропуск, а мужчинам - военно-учетный документ

  •  2695 просмотра
Активность ДРГ значительно уменьшилась, особенно в Сумской области - Демченко

Активность ДРГ значительно уменьшилась, особенно в Сумской области - Демченко

  •  12315 просмотра
В Сумской области 4 пострадавших из-за ударов рф за сутки, один человек ранен ночью

В Сумской области 4 пострадавших из-за ударов рф за сутки, один человек ранен ночью

  •  11794 просмотра

политика

Правительство приняло решение об ускорении гуманитарного разминирования

Правительство приняло решение об ускорении гуманитарного разминирования

  •  1726 просмотра
В МИД Польши отмежевались от слов Сикорского о сбивании ракет

В МИД Польши отмежевались от слов Сикорского о сбивании ракет

  •  3145 просмотра
Гизо Углаву уволили с должности первого заместителя директора НАБУ

Гизо Углаву уволили с должности первого заместителя директора НАБУ

  •  6182 просмотра
Кадровые изменения в правительстве: нардеп Железняк заявил, активно обсуждают возможные увольнения и назначения в ближайшие дни

Кадровые изменения в правительстве: нардеп Железняк заявил, активно обсуждают возможные увольнения и назначения в ближайшие дни

  •  5388 просмотра
Кабмин запускает экспериментальный проект Единой платформы ЖКУ

Кабмин запускает экспериментальный проект Единой платформы ЖКУ

  •  8603 просмотра

Новости Бизнеса

18-й год «Дорога добра» от WOG объединяет украинцев, чтобы спасать детские жизни

18-й год «Дорога добра» от WOG объединяет украинцев, чтобы спасать детские жизни

  •  58085 просмотра
Документальный фильм "From collar to COLLAR Company" учит воплощать мечты

Документальный фильм "From collar to COLLAR Company" учит воплощать мечты

30 августа 2024, 11:46  •  103411 просмотра
Правильное питание кошек: выбираем влажный корм

Правильное питание кошек: выбираем влажный корм

30 августа 2024, 08:49  •  103235 просмотра

Экономика

Когда и как лучше всего менять валюту - аналитики раскрыли секреты выгодных операций

Когда и как лучше всего менять валюту - аналитики раскрыли секреты выгодных операций

  •  74 просмотра
Кабмин запускает экспериментальный проект Единой платформы ЖКУ

Кабмин запускает экспериментальный проект Единой платформы ЖКУ

  •  8603 просмотра
Повышение акцизов: эксперт объяснил, на сколько в сентябре может вырасти стоимость сжиженного газа

Повышение акцизов: эксперт объяснил, на сколько в сентябре может вырасти стоимость сжиженного газа
Эксклюзив

  •  19762 просмотра
Потребление электричества остается высоким из-за жары, графики отключений снова ужесточили

Потребление электричества остается высоким из-за жары, графики отключений снова ужесточили

  •  9888 просмотра
Графики отключений на сегодня ужесточены - Укрэнерго

Графики отключений на сегодня ужесточены - Укрэнерго

  •  15838 просмотра

Киев

Лето в Киеве стало вторым из самых жарких за почти полтора века

Лето в Киеве стало вторым из самых жарких за почти полтора века

  •  10258 просмотра
В Киеве ухудшилось качество воздуха из-за пожаров в экосистемах

В Киеве ухудшилось качество воздуха из-за пожаров в экосистемах

  •  11917 просмотра
До 31° тепла и местами дожди: прогноз погоды на сегодня

До 31° тепла и местами дожди: прогноз погоды на сегодня

  •  20916 просмотра
Группа «Шахедов» замечена в пяти областях Украины

Группа «Шахедов» замечена в пяти областях Украины

  •  105805 просмотра
На Киевщине работает ППО

На Киевщине работает ППО

  •  104356 просмотра