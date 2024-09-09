Неиспользованные ресурсы: под управлением АРМА простаивает техника, которая могла бы пригодиться ВСУ

На фоне полномасштабной войны каждый ресурс, который может помочь украинским военным, является критически важным. В Агентстве по розыску и менеджменту активов (АРМА) накопилось немало тяжелой техники, которая могла бы работать на пользу государства. Экскаваторы и бульдозеры могли бы использоваться для укрепления обороны или восстановления инфраструктуры, а по факту они простаивают без дела, пишет УНН.

Детали

Одной из основных задач АРМА является управление активами, на которые наложен арест в уголовном производстве с целью сохранения или увеличения их экономической стоимости. Как известно, транспорт - это актив, который едва ли не быстрее всего теряет в стоимости, особенно если просто стоит и не используется.

Для Украины, ведущей тяжелую войну на истощение, каждый трактор, каждый бульдозер имеет огромную ценность - они могут строить фортификации, рыть окопы и обеспечивать важную инфраструктуру на линии фронта.

Однако, руководство АРМА не делает ничего, чтобы эта техника приносила доход в бюджет, и демонстрирует нежелание или неспособность принимать решения, которые могли бы позволить военным получить эту технику в кратчайшие сроки.

Сейчас, когда фронт нуждается в каждом ресурсе, такая ситуация недопустима. Под руководством Елены Думы АРМА часто больше сосредотачивается на формальностях и бюрократии, чем на настоящем управлении активами в интересах государства.

Нельзя допустить, чтобы такая неэффективность продолжалась, когда на кону стоит безопасность Украины и жизнь ее граждан. На этом фоне возникает вопрос: почему ресурсы, которые могли бы спасать жизни, остаются заблокированными из-за управленческой некомпетентности?