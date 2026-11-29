В Тбилиси десятки тысяч людей вышли на проевропейский митинг
Киев • УНН
В Тбилиси десятки тысяч людей протестовали против заморозки евроинтеграции Грузии. Они требовали проведения выборов, освобождения политзаключённых и отмены репрессивных законов.
В столице Грузии Тбилиси десятки тысяч людей вышли на проевропейскую акцию во вторую годовщину заморозки евроинтеграции страны. Об этом сообщает Interpressnews, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что активисты и сторонники оппозиции двумя колоннами направились к площади Свободы.
Участники митинга развернули на месте события гигантские флаги Грузии и Европейского Союза
Указывается, что два года назад правительство «Грузинской мечты» объявило, что отложит вопрос о начале переговоров по вступлению в ЕС до конца 2028 года.
Несмотря на жестокие разгоны, аресты и ужесточение законодательства, протесты продолжаются ежедневно уже два года. Демонстранты требуют освобождения политзаключённых, проведения новых парламентских выборов, отмены репрессивных законов и возвращения страны на евроатлантический курс.
Напомним
В октябре в столице Грузии Тбилиси состоялась масштабная акция против политики правящей партии «Грузинская мечта». Протесты начались на фоне рассмотрения Конституционным судом страны иска о запрете пяти оппозиционных партий.
Глава администрации президента Грузии ушёл после визита вице-президента Китая — что пошло не так13.11.26, 21:21 • 6192 просмотра