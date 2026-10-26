У Грузії наростає політична криза: опозиція вийшла на протести і готує масштабну акцію

$45.200.1550.580.14
ukenru
11:27 • 634 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російських виробництв компонентів для ракет
11:11 • 2504 перегляди
Рада услід за воєнним станом продовжила мобілізацію
11:06 • 2210 перегляди
В ОП поки не підтверджують переговори Зеленського у Брюсселі - у чому причина
07:10 • 15544 перегляди
Зеленський запропонував продовжити воєнний стан і мобілізацію на ще 90 діб
06:00 • 23592 перегляди
Курс валют від НБУ: долар побив історичний рекорд, євро продовжує дорожчати
26 жовтня, 02:22 • 32663 перегляди
Нічний удар по Запоріжжю: пошкоджено будинки та авто, поранено людинуPhoto
25 жовтня, 21:43 • 37875 перегляди
Пожежа у харківській багатоповерхівці забрала життя людиниVideo
25 жовтня, 20:22 • 37554 перегляди
Трамп прагне зближення з путіним, а його політика може дати росії вирішальну перевагу у війні – Reuters
25 жовтня, 20:03 • 32435 перегляди
Зеленський розповів, чого конкретно Україна очікує від ймовірної тристоронньої зустрічі зі США та рф
25 жовтня, 19:18 • 30331 перегляди
Зеленський розповів деталі гуманітарної місії в Олешках та попередив про плани росіян
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+13°
2.2м/с
74%
752мм
Популярнi новини
США, росія та Китай просувають Орбана на посаду генсека ООН - WSJ26 жовтня, 01:51 • 16182 перегляди
Пентагон готує військові бази США до 90 днів автономної роботи на випадок масштабної війни - Fox News26 жовтня, 02:53 • 7454 перегляди
Лула да Сілва переміг на виборах президента Бразилії і був обраний на четвертий термін26 жовтня, 03:24 • 5592 перегляди
У Норвегії дозволили відправляти Україні цивільні дрони після порушення закону депутатом26 жовтня, 05:17 • 18265 перегляди
Нікі Мінаж у костюмі від Gucci підтримала Трампа на передвиборчому мітингуVideo08:00 • 13778 перегляди
Публікації
Що таке Spina bifida та чи існують методи запобігання – пояснює лікар
Ексклюзив
25 жовтня, 13:58 • 51144 перегляди
Гороскоп на 26 жовтня - 1 листопада: кому доведеться ухвалювати важливі рішення, а кого чекають зміни в особистому житті
Ексклюзив
25 жовтня, 10:39 • 57935 перегляди
7 оберегів для дому: які символи, за народними повір'ями, приваблюють достаток і захищають від негараздів24 жовтня, 10:00 • 80782 перегляди
Держава компенсуватиме до 80% воєнних збитків цивільному судноплавству: хто отримає кошти та як подати заяву23 жовтня, 19:29 • 104228 перегляди
Укриття у школах і дитсадках тепер не для всіх: кому дозволять ховатися від обстрілів23 жовтня, 12:22 • 96804 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Лавров Сергій Вікторович
Александар Вучич
Беньямін Нетаньягу
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Херсонська область
Харківська область
Запорізька область
Реклама
УНН Lite
Нікі Мінаж у костюмі від Gucci підтримала Трампа на передвиборчому мітингуVideo08:00 • 13818 перегляди
Jay-Z може стати головною зіркою Супербоулу 2027 року – ЗМІ25 жовтня, 20:18 • 28019 перегляди
У Вестмінстерському абатстві розкрили таємницю скелета, знайденого понад 200 років тому25 жовтня, 19:05 • 28456 перегляди
Львівщина прощається з видатним українським актором і режисером Федором СтригуномPhoto25 жовтня, 18:17 • 33029 перегляди
У Римі сотні протестувальників увірвалися до Колізею та зламали вхідні воротаVideo25 жовтня, 18:10 • 28357 перегляди
Актуальне
Starlink
Fox News
Іскандер (ОТРК)
Опалення
Х-59

У Грузії наростає політична криза: опозиція вийшла на протести і готує масштабну акцію

Київ • УНН

 • 2700 перегляди

У Тбілісі стартувала нова протестна кампанія опозиції проти влади та заборони п’яти партій. Масову акцію запланували на 28 листопада.

У Грузії наростає політична криза: опозиція вийшла на протести і готує масштабну акцію
Фото: JAMnews

У столиці Грузії Тбілісі відбулася масштабна акція протесту проти політики правлячої партії "Грузинська мрія". Про це повідомляє УНН із посиланням на Deutsche Welle та грузинські ЗМІ.

Опозиційні сили оголосили про початок нової протестної кампанії, кульмінацією якої має стати масова демонстрація 28 листопада. Протести відбуваються на тлі розгляду Конституційним судом позову щодо заборони п'яти опозиційних партій.

Деталі

У неділю, 25 жовтня, тисячі людей вийшли на вулиці Тбілісі під гаслом "Грузія без Іванішвілі. Грузія заслуговує на краще". Організаторами акції стали представники опозиційних політичних сил та громадянського суспільства. Протестувальники зібралися біля першого корпусу Тбіліського державного університету, звідки вирушили в напрямку проспекту Руставелі. Учасники ходи несли прапори Грузії, Європейського Союзу та України, висловлюючи незгоду з політикою чинної влади та обмеженням діяльності опозиції.

Акція стала початком нової протестної кампанії, яку ініціював "Альянс опозиції", що об'єднує дев'ять грузинських політичних партій.

За інформацією видання "Кавказький вузол", у демонстрації взяли участь тисячі людей. Також повідомлялося про значну присутність правоохоронців.

Фото: JAMnews

Опозиція анонсувала масштабні протести 28 листопада

Один із лідерів "Коаліції за зміни" Ніка Гварамія перед початком демонстрації заявив, що опозиція розпочинає нову хвилю протестів, яка має перерости у значно масштабніші виступи.

"Ми починаємо сьогодні, і нам обов'язково потрібна кульмінація, чи буде це 28 листопада, чи наступними днями. Важливо, щоб 28-го числа нас було дуже багато, щоб вітер не зміг загасити вогонь", — заявив Гварамія.

Лідер партії "Європейська Грузія" Гігі Церетелі наголосив, що нинішня акція не є протестом окремої політичної сили, а об'єднує громадян, які прагнуть демократичних змін. За його словами, влада дедалі більше обмежує можливості політичної конкуренції, тоді як країна віддаляється від європейської інтеграції.

"Сьогоднішня акція фактично є початком кампанії. На 28 листопада заплановано проведення великої та важливої акції. Те, що сьогодні відбувається в Грузії з погляду руйнування демократії, справді неможливо уявити на тлі того, що ми були країною-чемпіоном на шляху євроінтеграції, а сьогодні є аутсайдерами", — зазначив Церетелі.

Дата майбутньої демонстрації має символічне значення. Саме 28 листопада 2024 року грузинська влада оголосила про рішення не домагатися початку переговорів щодо вступу країни до ЄС до кінця 2028 року. Це спричинило масштабні антиурядові виступи, які тривали протягом наступних місяців. Опозиція розраховує, що друга річниця початку цих протестів стане приводом для нової масової мобілізації громадян.

У Грузії хочуть заборонити п'ять опозиційних партій

Нова хвиля протестів відбувається на тлі судового процесу, ініційованого правлячою партією "Грузинська мрія".

До Конституційного суду Грузії надійшов позов, підписаний 88 депутатами парламенту, які вимагають визнати неконституційною діяльність п'яти політичних об'єднань.

Ідеться про такі партії та об'єднання:

  • "Єдність — Національний рух";
    • "Коаліція за зміни";
      • "Сильна Грузія — Лело";
        • "Федералісти";
          • "За Грузію", яку очолює колишній прем'єр-міністр Георгій Гахарія.

            Представники правлячої партії стверджують, що діяльність цих політичних сил становить загрозу конституційному ладу держави. Зокрема, автори позову звинувачують опозиційні об'єднання у спробах насильницької зміни влади, невизнанні легітимності державних інституцій та діях, які, на думку позивачів, можуть загрожувати незалежності й територіальній цілісності Грузії.

            Водночас представники опозиції категорично відкидають ці звинувачення. Вони переконані, що судовий процес має політичний характер і спрямований на усунення основних конкурентів "Грузинської мрії" напередодні парламентських виборів 2028 року.

            Конституційний суд продовжує розгляд справи

            Розгляд позову по суті розпочався 21 жовтня у Конституційному суді Грузії, розташованому в Батумі. Справу розглядає пленум суду у складі семи суддів. Засідання відбувалися 21, 22 та 23 жовтня.

            Під час слухань представники опозиційних партій звернулися з низкою клопотань. Зокрема, вони пропонували залучити експертів Венеційської комісії, отримати консультативний висновок Європейського суду з прав людини та надати додатковий час для підготовки правової позиції. Однак суд відхилив подані клопотання.

            Наступне засідання призначене на 26 жовтня, о 14:00 за місцевим часом. Суд має продовжити розгляд справи та вирішити питання щодо подальшого дослідження аргументів сторін.

            Остаточне рішення очікується не пізніше червня 2027 року, хоча суд може ухвалити його раніше. Воно буде остаточним і не підлягатиме оскарженню в межах національної судової системи.

            Європарламент засудив спроби заборони опозиції

            Дії грузинської влади вже викликали критику з боку європейських інституцій. 8 жовтня Європейський парламент ухвалив резолюцію, у якій засудив спроби "Грузинської мрії" домогтися заборони опозиційних партій. За документ проголосували 445 євродепутатів, 37 виступили проти, ще 97 утрималися.

            Європарламентарі закликали грузинську владу відкликати відповідний позов, наголосивши на загрозах для політичного плюралізму та демократичних інститутів країни. Крім того, Європарламент повторно закликав до запровадження адресних санкцій проти представників грузинського керівництва, яких вважає відповідальними за згортання демократичних процесів.

            Контекст

            Політична криза у Грузії триває з 2024 року. Навесні того року країну охопили масштабні протести проти закону про іноземний вплив, який критики порівнювали з російським законодавством про "іноагентів". Ситуація загострилася після парламентських виборів у жовтні 2024 року, результати яких опозиція відмовилася визнавати.

            Наприкінці листопада того ж року уряд оголосив про рішення відкласти просування до переговорів щодо членства Грузії в Європейському Союзі до 2028 року. Це спричинило нові масові демонстрації. Протести неодноразово супроводжувалися сутичками з поліцією, затриманнями учасників та застосуванням спеціальних засобів для розгону людей.

            Опозиційні сили звинувачують "Грузинську мрію" у поступовому відході від демократичних принципів та зближенні з росією. Представники правлячої партії ці звинувачення відкидають і стверджують, що їхня політика спрямована на збереження стабільності та суверенітету держави. На цьому тлі подальший розгляд справи про можливу заборону опозиційних партій та запланована на 28 листопада масова демонстрація можуть стати визначальними подіями нового етапу політичного протистояння у Грузії.

            Олександра Василенко

            Світ
            Закони
            російська пропаганда
            Санкції
            Воєнний стан
            Війна в Україні
            Сутички
            Мітинги в Україні
            Грузинська мрія
            Deutsche Welle
            Європейський парламент
            Георгій Гахарія
            Тбілісі
            Європейський Союз
            Україна
            Грузія