Георгій Гахарія

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 21057 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 139456 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 127707 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 129426 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 127327 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 129347 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 193455 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76937 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164140 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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У Грузії напали на експрем'єра: подробиці нічного інциденту

У Батумі в готелі "Шератон" жорстоко побили лідера опозиційної партії Георгія Гахарія, у нього струс мозку та зламаний ніс. У нападі підозрюють депутатів від правлячої партії "Грузинська мрія".

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ЦВК Грузії відмовилася відкрити списки виборців, які проголосували: названо причину

Центрвиборчком Грузії відхилив вимогу опозиції оприлюднити списки виборців через ризик витоку персональних даних. Опозиція наполягає на відкритті бази для перевірки можливих фальсифікацій на виборах.

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Міжнародні спостерігачі виявили серйозні порушення на виборах у Грузії

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Іраклій Гарібашвілі подав у відставку з посади прем'єр-міністра Грузії, і очікується, що новий прем'єр-міністр буде названий 1 лютого.

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Прем'єр-міністр Грузії Іраклі Гарібашвілі заявив про відставку

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі подає у відставку.

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