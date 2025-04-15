Георгій Гахарія

Гарібашвілі подав у відставку з посади прем'єра Грузії. Ім'я його наступника буде офіційно названо 1 лютого

Іраклій Гарібашвілі подав у відставку з посади прем'єр-міністра Грузії, і очікується, що новий прем'єр-міністр буде названий 1 лютого.