Георгій Гахарія

У Батумі в готелі "Шератон" жорстоко побили лідера опозиційної партії Георгія Гахарія, у нього струс мозку та зламаний ніс. У
нападі підозрюють депутатів від правлячої партії "Грузинська мрія".
Центрвиборчком Грузії відхилив вимогу опозиції оприлюднити списки виборців через ризик витоку персональних даних. Опозиція
наполягає на відкритті бази для перевірки можливих фальсифікацій на виборах.
Місія ENEMO заявила про поляризовану та обмежувальну атмосферу на парламентських виборах 2024 у Грузії. Зафіксовано насильство
щодо опозиції, залякування виборців та зловживання адмінресурсами.
У Грузії завершилися парламентські вибори, де брали участь 18 партій. Результати провладних і опозиційних екзитполів сильно
різняться.
Правляча партія "Грузинська мрія" офіційно висунула Іраклі Кобахідзе на посаду прем'єр-міністра Грузії замість Іраклія Гарібашвілі. Довіру новому прем'єру та його кабінету міністрів парламент висловить наступного тижня.
Іраклій Гарібашвілі подав у відставку з посади прем'єр-міністра Грузії, і очікується, що новий прем'єр-міністр буде названий 1 лютого.
Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі подає у відставку.