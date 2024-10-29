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ЦВК Грузії відмовилася відкрити списки виборців, які проголосували: названо причину

Київ • УНН

 • 17879 перегляди

Центрвиборчком Грузії відхилив вимогу опозиції оприлюднити списки виборців через ризик витоку персональних даних. Опозиція наполягає на відкритті бази для перевірки можливих фальсифікацій на виборах.

ЦВК Грузії відмовилася відкрити списки виборців, які проголосували: названо причину

Центрвиборчком Грузії заявив, що вимога опозиції відкрити списки виборців, які проголосували, нездійсненна, передає УНН із посиланням на Новини Грузія.

"Це містить ризики розкриття персональних даних", - заявила представник Центрвиборчкому Натія Іоселіані.

За її словами, партії висувають наперед нереалістичні вимоги, щоб створити враження приховування будь-якої інформації з боку ЦВК.

Представники коаліції "Єдність — Національний рух" сьогодні заявили, що уряд має оприлюднити базу голосування, де будь-який громадянин зможе подивитися на якій ділянці було офіційно зафіксовано його голос.

У Грузії опозиція вимагає повторних виборів - ЗМІ 28.10.24, 18:54 • 16420 переглядiв

Це дасть можливість кожному виборцю перевірити, чи був його голос втрачений, чи за нього голосував хтось інший. У цьому випадку йдеться про факт голосування, а не про те, кому було віддано голос.

"Якщо влада впевнена, що технологічних маніпуляцій не було, вона відкриє базу. Якщо ні, значить, бояться", — сказала Кордзая.

Вимогу відкрити списки тих, хто проголосував, підтримали й інші опозиційні партії.

Лідер партії "За Грузію", експрем'єр Георгій Гахарія заявив, що на сайті Центрвиборчкому і так існує відкрита інформаційна база потенційних виборців, куди будь-хто може зайти та перевірити дані, хто до якої дільниці приписано. "Ми просимо додати до цих даних тільки інформацію проголосувала людина чи ні, і якщо проголосувала - на якій ділянці і точний час", - заявив Гахарія.

В опозиції, яка не визнає результатів виборів, заявляють, що фальсифікація проходила одночасно за п'ятьма схемами. Одними з основних, за твердженням опозиції, стали маніпуляції з електронними списками та їх заміною та голосування за чужими документами чи особистими даними.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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