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Боррель закликав Грузію до розслідування можливих фальсифікацій під час парламентських виборів

Київ • УНН

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Жозеп Боррель висловив занепокоєння щодо порушень під час парламентських виборів у Грузії. Міжнародні спостерігачі не визнали вибори вільними, а президент Грузії назвала їх сфальсифікованими.

Боррель закликав Грузію до розслідування можливих фальсифікацій під час парламентських виборів

Європейський Союз стурбований парламентськими виборами в Грузії через ймовірні порушення як в ході передвиборчої кампанії, так і під час процесу волевиявлення. Про це йдеться в заяві Верховного представника Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозепа Борреля, передає УНН.

Деталі

Боррель підкреслив, що міжнародні спостерігачі повідомляли про порушення під час виборчої кампанії, а також у день голосування. Вони також не визнали вибори вільними та чесними.

За його словами, у Тбілісі повинні забезпечити прозоре розслідування щодо можливих фальсифікацій. 

Центральна виборча комісія Грузії та відповідні органи влади повинні розслідувати порушення, тиск і залякування виборців, що вплинули на довіру громадськості до процесу, про які повідомляли спостерігачі. Ці порушення повинні бути розглянуті швидко, прозоро і незалежно  

- наголосив Боррель. 

У своїй заяві він також підкреслив, що Грузія є країною-кандидатом на вступ до ЄС, і тому "повинна продемонструвати свою відданість європейським цінностям, починаючи з повної прозорості виборчого процесу".

Нагадаємо

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі називала результати виборів до парламенту тотально сфальсифікованими і відмовилася їх визнавати.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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