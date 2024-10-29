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Боррель призвал Грузию к расследованию возможных фальсификаций во время парламентских выборов

Боррель призвал Грузию к расследованию возможных фальсификаций во время парламентских выборов

Киев  •  УНН

16:08 • 4704 просмотра

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Жозеп Боррель выразил обеспокоенность относительно нарушений во время парламентских выборов в Грузии. Международные наблюдатели не признали выборы свободными, а президент Грузии назвала их сфальсифицированными.

Европейский Союз обеспокоен парламентскими выборами в Грузии из-за вероятных нарушений как в ходе предвыборной кампании, так и во время процесса волеизъявления. Об этом говорится в заявлении Верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, передает УНН.

Детали

Боррель подчеркнул, что международные наблюдатели сообщали о нарушениях во время избирательной кампании, а также в день голосования. Они также не признали выборы свободными и честными.

По его словам, в Тбилиси должны обеспечить прозрачное расследование относительно возможных фальсификаций. 

Центральная избирательная комиссия Грузии и соответствующие органы власти должны расследовать нарушения, давление и запугивание избирателей, повлиявшие на доверие общественности к процессу, о которых сообщали наблюдатели. Эти нарушения должны быть рассмотрены быстро, прозрачно и независимо  

- подчеркнул Боррель. 

В своем заявлении он также подчеркнул, что Грузия является страной-кандидатом на вступление в ЕС, и поэтому «должна продемонстрировать свою приверженность европейским ценностям, начиная с полной прозрачности избирательного процесса».

Напомним,

Президент Грузии Саломе Зурабишвили называла результаты выборов в парламент тотально сфальсифицированными и отказалась их признавать.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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