Боррель призвал Грузию к расследованию возможных фальсификаций во время парламентских выборов
Киев • УНН
Жозеп Боррель выразил обеспокоенность относительно нарушений во время парламентских выборов в Грузии. Международные наблюдатели не признали выборы свободными, а президент Грузии назвала их сфальсифицированными.
Европейский Союз обеспокоен парламентскими выборами в Грузии из-за вероятных нарушений как в ходе предвыборной кампании, так и во время процесса волеизъявления. Об этом говорится в заявлении Верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, передает УНН.
Детали
Боррель подчеркнул, что международные наблюдатели сообщали о нарушениях во время избирательной кампании, а также в день голосования. Они также не признали выборы свободными и честными.
По его словам, в Тбилиси должны обеспечить прозрачное расследование относительно возможных фальсификаций.
Центральная избирательная комиссия Грузии и соответствующие органы власти должны расследовать нарушения, давление и запугивание избирателей, повлиявшие на доверие общественности к процессу, о которых сообщали наблюдатели. Эти нарушения должны быть рассмотрены быстро, прозрачно и независимо
В своем заявлении он также подчеркнул, что Грузия является страной-кандидатом на вступление в ЕС, и поэтому «должна продемонстрировать свою приверженность европейским ценностям, начиная с полной прозрачности избирательного процесса».
Напомним,
Президент Грузии Саломе Зурабишвили называла результаты выборов в парламент тотально сфальсифицированными и отказалась их признавать.