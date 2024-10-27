Президент Грузії відмовилася визнавати результати парламентських виборів

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі називала результати виборів до парламенту тотально сфальсифікованими і відмовилася їх визнавати. Про це УНН повідомляє з посиланням на Ехо Кавказу.

"Новою формою гібридної війни, випробуваної на грузинському народі", - охарактеризувала президентка Грузії минулі парламентські вибори.

Вона заявила, що громадяни Грузії стали жертвами російської спецоперації.

"Це була тотальна фальсифікація і конфіскація ваших голосів. Використовувалися всі методи, які ми бачили в різних країнах. Крім того, використовувалися сьогоднішні технології обілення фальсифікації. Ніколи такого не було. Ми стали свідками і жертвами російської спецоперації, гібридної війни, яка велася проти нашого народу, проти нашої країни", - заявила Саломе Зурабішвілі.

Президент підтвердила, що не визнає результатів, представлених громадськості Центральною виборчою комісією:

"Я не визнаю ці вибори. Ці вибори не можуть бути визнані. Це те саме, що визнання входження сюди Росії, підпорядкування Грузії Росії. Я приїхала в країну не для цього. Наші предки не для цього жили, і ми цього не приймемо. Ніхто не може забрати в Грузії європейське майбутнє".

Саломе Зурабішвілі закликає народ боротися за свій голос:

"Ми повинні встати разом і заявити, що не визнаємо ці вибори, не терпимо Росію та її вторгнення в Грузію в такій формі. Ми будемо стояти разом. Вони зі мною і я з ними. Я хотіла б покликати вас усіх на (площу) Руставелі завтра, о 19:00, щоб ми могли разом сказати, оголосити всьому світу, що ми не визнаємо цих виборів, ми захищаємо конституційне право", - заявила Саломе Зурабішвілі.

Раніше стало відомо, що опозиційні сили, які пройшли до складу парламенту, відмовилися від мандатів. "Коаліція за зміни" і "Єдність - Національний рух" також заявили про тотальну фальсифікацію виборів.

Згідно із заявою ЦВК Грузії перемогу на виборах здобула правляча "Гринська мрія - Демократична Грузія". Партія проводить проросійську політику. Згідно з оголошеними результатами вона набрала 53,93% голосів виборців.

Згідно з екзит-полом Edison Research, "Грузинська мрія" набрала 40,9% голосів, а проєвропейська опозиція, що долає бар'єри, - 51,9%.

Опозиційні партії не згодні з результатами, опублікованими ЦВК, і вказують на масові фальсифікації.

Міжнародні спостерігачі також заявили, що вибори проходили з порушеннями.