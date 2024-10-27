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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Грузинская оппозиция отказывается от парламентских мандатов

Грузинская оппозиция отказывается от парламентских мандатов

Киев  •  УНН

16:52 • 1452 просмотра

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"Коалиция за перемены" и "Единство - Национальное движение" отказались от парламентских мандатов, заявив о фальсификации выборов.

В Грузии, где сегодня были подведены итоги выборов в парламент, оппозиционная „Коалиция за перемены" отказалась от парламентских мандатов. О своем отказе от участия в работе парламента также заявила партия "Единство — Национальное движение", сообщает УНН со ссылкой на Грузия Online.

Согласно заявлению ЦИК Грузии победу на выборах одержала правящая "Гринская мечта – Демократическая Грузия". Партия проводит пророссийскую политику. Согласно оглашенным результатам она набрала 53,93% голосов избирателей.

По заявлению "Коалиции за перемены", "выборы были сфальсифицированы, а их результаты – не легитимны".

"Мы не намерены легитимировать украденные голоса избирателей, мы отказываемся от своих парламентских мандатов", заявила на брифинге первый номер в избирательном списке коалиции Нана Малашхия.

Вместе с тем, по ее словам, коалиция обязательно продолжит борьбу по защите голосов, "пока в этой стране не будет услышан голос народа".

Лидер партии "Единство — Национальное движение" Тина Бокучава заявила, что против грузинского народа, выбравшего европейское будущее, была проведена спецоперация российского типа.

"Мы сказали, что не признаем результаты выборов, это само по себе подразумевает, что мы не собираемся входить в парламент", — заявила Бокучава.

Было также обнародовано заявление третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. В нем говорится, что ни одна из оппозиционных партий не должна войти в парламент Грузии.

По совам Саакашвили сейчас время больших акций протеста.

"Конечно, никто из оппозиции не должен входить в парламент! Сейчас не время посыпать голову пеплом в связи с тем, как нас обманули.

Сейчас время больших акций протеста, чтобы показать миру, что мы боремся за свободу, и мы тот народ, который не смирится с несправедливостью. Времени очень мало!",- пишет в социальной сети Саакашвили.

Добавим

Согласно экзит-поллу Edison Research, "Грузинская мечта" набрала 40,9% голосов, а проевропейская оппозиция, преодолевающая барьеры, — 51,9%.

Оппозиционные партии не согласны с результатами, опубликованными ЦИК, и указывают на массовые фальсификации.

Международные наблюдатели также заявили, что выборы проходили с нарушениями.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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