Грузинська опозиція відмовляється від парламентських мандатів

У Грузії, де сьогодні було підбито підсумки виборів до парламенту, опозиційна "Коаліція за зміни" відмовилася від парламентських мандатів. Про свою відмову від участі в роботі парламенту також заявила партія "Єдність - Національний рух", повідомляє УНН з посиланням на Грузія Online.

Згідно із заявою ЦВК Грузії перемогу на виборах здобула правляча "Гринська мрія - Демократична Грузія". Партія проводить проросійську політику. Згідно з оголошеними результатами вона набрала 53,93% голосів виборців.

За заявою "Коаліції за зміни", "вибори були сфальсифіковані, а їхні результати - не легітимні".

"Ми не маємо наміру легітимізувати вкрадені голоси виборців, ми відмовляємося від своїх парламентських мандатів", - заявила на брифінгу перший номер у виборчому списку коаліції Нана Малашхія.

Водночас, за її словами, коаліція обов'язково продовжить боротьбу із захисту голосів, "поки в цій країні не буде почуто голос народу".

Лідер партії "Єдність - Національний рух" Тіна Бокучава заявила, що проти грузинського народу, який обрав європейське майбутнє, було проведено спецоперацію російського типу.

"Ми сказали, що не визнаємо результатів виборів, це само собою має на увазі, що ми не збираємося входити до парламенту", - заявила Бокучава.

Було також оприлюднено заяву третього президента Грузії Михайла Саакашвілі. У ній ідеться, що жодна з опозиційних партій не повинна увійти до парламенту Грузії.

За совами Саакашвілі зараз час великих акцій протесту.

"Звичайно, ніхто з опозиції не повинен входити до парламенту! Зараз не час посипати голову попелом у зв'язку з тим, як нас обдурили.

Зараз час великих акцій протесту, щоб показати світу, що ми боремося за свободу, і ми той народ, який не змириться з несправедливістю. Часу дуже мало!",- пише в соціальній мережі Саакашвілі.

Додамо

Згідно з екзит-полом Edison Research, "Грузинська мрія" набрала 40,9% голосів, а проєвропейська опозиція, що долає бар'єри, - 51,9%.

Опозиційні партії не згодні з результатами, опублікованими ЦВК, і вказують на масові фальсифікації.

Міжнародні спостерігачі також заявили, що вибори проходили з порушеннями.