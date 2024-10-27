Міжнародні спостерігачі виявили серйозні порушення на виборах у Грузії

Глава спостережної місії ENEMO (НУО "Європейська мережа організацій зі спостереження за виборами") Златко Вуйвовіч заявив, що парламентські вибори 2024 року в Грузії відбулися в "поляризованій та обмежувальній обстановці, що підриває інклюзивність, прозорість і справедливість". Про це УНН повідомляє із посиланням на "Ехо Кавказа".

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Вуйвовіч наголосив на серйозних порушеннях, включно з насильством щодо представників опозиції, залякуванням виборців, кампаніями з дискредитації спостерігачів і широко поширеним зловживанням адміністративними ресурсами.

Обмежене застосування регуляцій про передвиборчу кампанію обмежувало конкуренцію, чинило значний тиск на громадянське суспільство і засоби масової інформації та звужувало можливості для критики уряду - вказав він.

За його словами, ENEMO, 88 представників якої спостерігали за виборами в Грузії, висловила занепокоєння з приводу незалежності та неупередженості ЦВК.

"Кумулятивний вплив цих проблем завдав значної шкоди демократичній цілісності виборчого процесу", - заявив Вуйович.

За його словами, вибори відбулися у вкрай поляризованому політичному контексті, посиленому розбіжностями щодо законодавця, особливо у зв'язку з ухваленням закону про "іноагентів" - "Про прозорість іноземного впливу".

Він зауважив, що цей закон призвів до масових протестів проти уряду.

"Повідомлення про жорстоке поводження та переслідування протестувальників і твердження про масове стеження суттєво вплинули на довіру громадськості до інститутів влади та призвели до випадків самоцензури в період виборів. Атмосфера, спричинена кампанією дезінформації та ймовірним зловживанням адміністративними ресурсами, обмежила інклюзивність і справедливість виборчого процесу", - заявив глава спостережної місії.

Опозиційні об'єднання "Єдність - Національний рух" і "Коаліція змін" заявляють, що не визнають результатів виборів і мають намір почати протести.

Третя коаліція - "Сильна Грузія", чітко не заявляла про те, що не визнає результатів виборів, проте її лідери заявили, що "віддавати ці вибори вони нікому не збираються".

Лідер партії "За Грузію", експрем'єр-міністр Георгій Гахарія заявив, що "в партії знають про методи фальсифікації, застосовані владою на цих виборах", але чекатимуть остаточних результатів, щоб потім оголосити про свої подальші плани.

Нагадаємо

За оновленими попередніми даними ЦВК у Грузії лідирує партія "Грузинська мрія - Демократична Грузія", яка отримала понад 54% голосів. На закордонних дільницях виборці віддали перевагу "Коаліції за зміни", яка набрала близько 29% голосів.