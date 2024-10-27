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Проросійська партія "Грузинська мрія" набирає понад 54% голосів - ЦВК Грузії

Київ • УНН

 • 16378 перегляди

Правляча партія «Грузинська мрія» набирає 54,27% голосів на парламентських виборах у Грузії. На закордонних дільницях лідирує «Коаліція за зміни» з 29% голосів.

Проросійська партія "Грузинська мрія" набирає понад 54% голосів - ЦВК Грузії

За оновленими попередніми даними ЦВК у Грузії лідирує партія «Грузинська мрія - Демократична Грузія», яка отримала понад 54% голосів. На закордонних дільницях виборці віддали перевагу «Коаліції за зміни», яка набрала близько 29% голосів. Про це пише УНН з посиланням на Ехо Кавказу.

За оновленими попередніми даними ЦВК, на парламентських виборах партія «Грузинська мрія - Демократична Грузія» отримала 54,273% голосів (1 114 936 голосів). 

Наразі підраховано бюлетені виборців із 3085 дільниць, що становить 99,164% від загальної кількості дільниць (3111).

Результати інших партій:

  • «Коаліція за зміни» - 10,806% (221 992 голоси)
  • «Єдність - Національний рух» - 10,094% (207 353 голоси)
  • «Сильна Грузія» - 8,752% (179 795 голосів)
  • «Гахарія за Грузію» - 7,75% (159 204 голоси).

Згідно з попередніми даними Центральної виборчої комісії, на 52 закордонних виборчих дільницях 29,076% голосів (5489 голосів) було віддано за «Коаліцію за зміни». За нею йдуть:

  • «Єдність - Національний рух» з 20,839% (3934 голоси)
  • «Грузинська мрія» з 17,735% (3348 голосів)
  • «Сильна Грузія» з 14,053% (2653 голоси)
  • «Гахарія за Грузію» з 8,449% (1595 голосів).

Нагадаємо 

Ще вчора правляча партія «Грузинська мрія» отримала  52.2% голосів. отримала  52.99% голосів.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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